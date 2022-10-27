«Самое опасное десятилетие». Главные заявления Путина на «Валдае»
О Западе и «чужом дворе»
- «Россия никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Нужно четко понимать, что есть как минимум два Запада: Запад традиционных, прежде всего христианских, а теперь и исламских ценностей. Этот Запад нам в чем-то близок. Но есть другой Запад — агрессивный, космополитичный. С диктатом этого Запада Россия никогда не смирится»
- «Упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций»
- «Еще в 1978 году [Александр Солженицын в своей Гарвардской речи] отмечал, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства» <...>. Ничего не поменялось. За прошедшие почти полвека это ослепление, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир»
- «Мы видим, что в западных странах идут сложные политические, демографические процессы. Безусловно, это их внутреннее дело. Россия в эти вопросы не вмешивается и не собирается этого делать, в отличие от Запада мы в чужой двор не лезем»
О концепции нового мира и революционной ситуации
- «Рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется»
- «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны»
- «Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная. «Верхи не могут, а низы не хотят так жить». Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада» (понятие революционной ситуации ввел Владимир Ленин)
- «Смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех. Принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрения»
- «Стоит подумать, чтобы структура ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня»
О причинах военной операции на Украине
- «Люди восемь лет под обстрелами живут, которые продолжаются до сих пор. Мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и просто бросить на произвол судьбы — это вообще неприемлемо. Значит, мы должны были сделать следующее, что мы и сделали, — включить их в состав российского государства. Они одни не выживут, это очевидный факт. Но если мы признаем, включаем в состав российского государства — по их воле, мы же знаем настроения людей. А эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима продолжаются и неизбежно. Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Чего ждать, пока они начнут? Мы знаем о том, что они готовятся. Это просто неизбежная логика событий»
- «Тектонические изменения происходят и будут происходить, и наши действия здесь ни при чем. Они просто высвечивают некоторые события наиболее ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться быстрее. Они являются неизбежными, это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении»
- «Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали»
О целях спецоперации
- «План был и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим. А что конкретно планирует Генеральный штаб — я знаю, конечно, что. Но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать»
О потерях
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«Конечно, у нас есть издержки, и, прежде всего, это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери. Но есть огромные приобретения. То что происходит без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего»
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«Натовское освоение территории шло полным ходом. <...> И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы бы несли большие потери. Вот какими мы соображениями руководствовались» (в ответ на вопрос, не считает ли президент, что Россия недооценила украинских военных).
Об отношениях с другими лидерами
- «Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей СМИ, но просто тогда об этом нужно предупреждать» (про публикацию во французских СМИ переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном)
В июне французское здание Le Temps опубликовало расшифровку переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном 20 февраля. Их беседу записал французский журналист Ги Лагаш, который присутствовал при этом, снимая документальный фильм о президенте Франции. В российском МИДе публикацию переговоров лидеров назвали «сливом».
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«Нет, потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает» (на вопрос, уточняет ли президент теперь, кто находится рядом с Макроном во время его телефонного звонка)
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«Госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, прямо сказала в разговоре с представителями прессы: «Да, Великобритания ядерная держава, в обязанности премьера входит возможное применение, и я сделаю это». Не дословно, но близко к тексту. И никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула... девушка немножко не в себе. Но как можно такие вещи говорить публично? Сказала — ну, поправили бы ее»
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«Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами Турции, турецкого народа, интересами турецкой экономики. Вот в значительной степени этим объясняются его позиции по вопросам энергетики, в вопросах строительства «Турецкого потока»
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«Турция в целом и президент Эрдоган, в частности, являются непростыми партнерами, многие решения рождаются в длительных и непростых переговорах, но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей, и, как правило, эти договоренности достигаются. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер. Пожалуй, это, наверное, его самая главная характеристика — надежный партнер»
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«Нет, [не предупреждал Си Цзиньпина о планах начать спецоперацию]. Китайский лидер не такой человек, который высказывает обиды в отношении чего-либо. Это самодостаточный лидер мирового масштаба. А потом — у нас нет такой необходимости в этом. Мы принимаем суверенные решения и Китайская Народная Республика» (отвечая на вопрос, предупреждал ли Путин лидера КНР Си Цзиньпина о планах начать спецоперацию и не высказывал ли тот обиды, что нет)
О возможности применения ядерного оружия
- «Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижения этих целей — повлиять на наших друзей, наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать им: «Смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна. Не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать». На самом деле это примитивная цель»
- «Нам не нужно этого делать [наносить ядерный удар]. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного»
О международных резервах
- «Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы»
О национализации
- «Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, все огосударствлять <...> Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы»
О пройденном пике санкционных трудностей
- «Мы понимаем и видим сложности среднесрочного периода. Мы понимаем, что мы не можем все производить. Но знаете, как я сегодня с утра с некоторыми коллегами разговаривал перед тем, как к вам приехать — в правительстве, в Центробанке, администрации, — и все-таки наши эксперты считают, что пик трудности, связанных с валом ограничений, санкций, он пройден, российской экономика в целом адаптировалась к новым условиям»
О переносе столицы из Москвы
- «По поводу переноса столицы — да, такие разговоры и у нас [в России] есть, но у нас переносили когда-то столицу, и это было неоднократно в истории российского государства. <...> Исторически, ментально, центр России всегда ассоциировался с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости [в таком переносе нет»