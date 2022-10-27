«Самое опасное десятилетие». Главные заявления Путина на «Валдае»

Путин выступил на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», где рассказал о причинах и целях спецоперации, «революционной ситуации» в мире и взаимоотношениях с другими лидерами. Главные заявления — в материале РБК

«Натовское освоение территории шло полным ходом. <...> И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы бы несли большие потери. Вот какими мы соображениями руководствовались» (в ответ на вопрос, не считает ли президент, что Россия недооценила украинских военных).

«Конечно, у нас есть издержки, и, прежде всего, это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери. Но есть огромные приобретения. То что происходит без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего»

В июне французское здание Le Temps опубликовало расшифровку переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном 20 февраля. Их беседу записал французский журналист Ги Лагаш, который присутствовал при этом, снимая документальный фильм о президенте Франции. В российском МИДе публикацию переговоров лидеров назвали «сливом».

«Нет, потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает» (на вопрос, уточняет ли президент теперь, кто находится рядом с Макроном во время его телефонного звонка)

«Госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, прямо сказала в разговоре с представителями прессы: «Да, Великобритания ядерная держава, в обязанности премьера входит возможное применение, и я сделаю это». Не дословно, но близко к тексту. И никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула... девушка немножко не в себе. Но как можно такие вещи говорить публично? Сказала — ну, поправили бы ее»

«Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами Турции, турецкого народа, интересами турецкой экономики. Вот в значительной степени этим объясняются его позиции по вопросам энергетики, в вопросах строительства «Турецкого потока»

«Турция в целом и президент Эрдоган, в частности, являются непростыми партнерами, многие решения рождаются в длительных и непростых переговорах, но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей, и, как правило, эти договоренности достигаются. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер. Пожалуй, это, наверное, его самая главная характеристика — надежный партнер»