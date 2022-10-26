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Эксперты предложили создать резервный фонд пенсионной системы

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в заключении на проект бюджета предложили создать резервный фонд пенсионной системы. Он должен быть целевым и расходоваться на выплату пенсий в случае форс-мажоров, считают авторы идеи
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В России было бы целесообразно рассмотреть возможность создания резервного фонда пенсионной системы, четко регламентировать расчет стоимости пенсионных баллов и объема федеральных трансфертов во внебюджетные фонды, а также сократить число льгот по страховым взносам, из-за которых снижается финансовая обеспеченность солидарной пенсионной системы. Такие предложения содержатся в заключении РАНХиГС и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара на проект федерального бюджета на 2023–2025 годы (РБК ознакомился с документом).

Неучтенный фактор

Проект бюджета объединенного Социального фонда на 2023–2025 годы не содержит оценку влияния частичной мобилизации на доходы и расходы, говорится в отзыве институтов. Однако вклад этого фактора стоит учитывать в силу ряда причин, в частности, он может привести к снижению доходов Пенсионного фонда России (ПФР) в 2022 году.

Это, в свою очередь, уменьшит остатки средств бюджета ПФР на конец текущего года. Кроме того, придется нарастить межбюджетный трансферт на возмещение расходов ПФР по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов (времени прохождения военной службы в рамках мобилизации. — РБК). Военные действия также могут привести к росту расходов на выплату пенсий по инвалидности, полагают эксперты.

Защита пенсионной системы

В текущих условиях следовало бы произвести несколько изменений, чтобы повысить прозрачность пенсионной системы и защитить ее от воздействия неблагоприятных внешних факторов, полагают авторы заключения. К необходимым корректировкам они отнесли:

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  • Утверждение методик расчета бюджетного трансферта и определения стоимости одного пенсионного коэффициента

Эти методики должны исходить из предпосылки о страховом характере системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), при которой доходы от страховых взносов полностью покрывают расходы на выплаты страховых пенсий (без учета различных досрочных видов пенсий, федеральных доплат к страховым пенсиям, повышенных размеров фиксированной выплаты для лиц, достигших 80 лет, и т.д.). Соответственно, любые трансферты, направленные на покрытие этого базового дефицита, должны иметь четкую цель, связанную с установлением ставки страховых взносов ниже балансирующей, финансированием дополнительных выплат, валоризацию (переоценка пенсионных прав) или возмещение нестраховых периодов, говорится в заключении.

Трансферт на выплату пенсий из федерального бюджета сильно зависит от стоимости пенсионного коэффициента, но с 2015 года этот расчет — во многом довольно «договорная» система, сказал РБК старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Правительство должно было выпустить методику расчета пенсионного коэффициента и трансферта, но не сделало этого, хотя такой шаг обеспечил бы понятность определения основных параметров пенсионной системы для всех заинтересованных сторон, отметил он.

Согласно федеральному закону «О страховых пенсиях» ежегодное увеличение стоимости пенсионного коэффициента не может быть меньше индекса роста потребительских цен за прошедший год. С 1 июля 2022 года он составляет 118,09 руб.

В 2023 году суммарный трансферт из федерального бюджета Соцфонду достигнет 5,08 трлн руб. — на 34,5% больше, чем в 2022 году, получат ПФР и Фонд социального страхования (ФСС), следует из проекта его бюджета. К 2025 году его объем вырастет до 5,56 трлн руб.

  • Создание резервного фонда пенсионной системы

В условиях возросшей экономической неопределенности и инфляционной волатильности будет оправданно формирование резервного фонда пенсионной системы, предназначенного для сглаживания последствий влияния макроэкономических колебаний на доходы Социального фонда и, следовательно, на размер пенсий и потребности в бюджетных трансфертах, говорится в заключении.

Основная идея — в том, чтобы фонд был целевым и расходовался именно на выплату пенсий в случае форс-мажоров, кризисов, резкого снижения поступления страховых взносов, пояснил РБК Ляшок. Фонд национального благосостояния, который является основным инструментом накопления «на черный день» сегодня, слишком сложно «распечатывать», а если это делается, то средства могут идти на различные проекты. В неблагоприятных экономических условиях целесообразно зарезервировать часть средств конкретно на пенсии в отдельном фонде, чтобы обеспечить стопроцентное выполнение обязательств государства, полагает эксперт.

  • Пересмотр получателей льгот по страховым взносам

Активное расширение перечня работодателей-льготников (пониженные тарифы страховых взносов доступны малому и среднему бизнесу, ИТ-компаниям, резидентам территорий опережающего развития и т.д.) снижает устойчивость пенсионной системы, ухудшает возможности прогнозирования денежных потоков в пенсионный бюджет, превращает систему ОПС в инструмент экономической политики, которым она формально не является, говорится в заключении. В связи с этим представляется необходимым как минимум оценить эффективность льготного налогообложения с последующим уточнением перечня таких категорий и ограничить возможности для добавления новых категорий плательщиков, которые получают право на применение пониженных тарифов страховых взносов, делают вывод авторы заключения.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
ПФР пенсии социальная политика Бюджет мобилизация Институт Гайдара РАНХиГС
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