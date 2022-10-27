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Военная операция на Украине ,  
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В некоторых районах ЛНР продлили комендантский час

Леонид Пасечник продлил время комендантского часа в некоторых районах ЛНР
Режим продлили для Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка, Кременского, Сватовского и Троицкого районов. Местным жителям нельзя покидать дома с 21:00 до 06:00. Жителям остальных районов — с 23:00 до 04:00, как и раньше
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: Александр Река / ТАСС)

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ «О некоторых вопросах нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в период действия военного положения», запрещающий жителям некоторых городов и районов находиться на улицах и в общественных местах с 21:00 до 06:00. Об этом пишет «Луганскинформцентр».

Правило касается жителей Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка, Кременского, Сватовского и Троицкого районов. Жителям остальных территорий нельзя находиться на улице и в общественных местах между 23:00 и 04:00, как и раньше.

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник пояснил в своем телеграм-канале, что режим продлили на территориях, приближенных к зоне боевых действий.

После вхождения в состав России четырех новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей президент России Владимир Путин ввел на этих территориях военное положение. Оно действует с 20 октября. Согласно законодательству, такой режим может вводиться на всей территории страны или в отдельных местностях в случае агрессии против России или непосредственной угрозы для нее.

Военное положение предполагает, что власти регионов, где оно введено, могут объявлять комендантский час.

Комендантский час также действует в Херсонской и Запорожской областях. Как уточнял замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов, власти установили его в регионе еще в апреле.

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Власти Луганской народной республики, других присоединенных регионов и городов на их территории не раз вводили комендантский час и меняли время его действия. В ЛНР комендантский час с 21:00 до 05:00 ввели 18 марта для подконтрольных российским войскам территориях. В некоторых местах, в том числе в Белокуракинском и Новопсковском районах республики, его продлили 23 октября.

В июне Пасечник сократил действие комендантского часа в нескольких подконтрольных районах, в большинстве из них режим действовал с 23:00 до 04:00. В Кременском и Попаснянском районах, городах Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, а также подведомственных им населенных пунктах комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

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Теги
Татьяна Зыкина
ЛНР комендантский час военное положение
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