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В США открыли дело против сенатора, предлагавшего санкции против России

В США открыли дело против сенатора Роберта Менендеса, предлагавшего санкции против России
Сенатор-демократ Роберт Менендес предлагал ввести против России превентивные санкции до начала боевых действий на Украине
Роберт Менендес
Роберт Менендес (Фото: Jon Cherry / Reuters)

В отношении сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса заведено уголовное дело, сообщил The New York Times его советник Майкл Солиман. Первым о расследовании написал сайт Semafor, не приведя подробностей.

«Сенатор Менендес знает о расследовании, о котором сообщалось сегодня, однако он не знает масштаба <...> Если будут сделаны какие-либо официальные запросы, сенатор готов оказать любую помощь», — сказал Солиман.

Как пишет NYT, расследование ведется федеральной прокуратурой Манхэттена, но его точный характер пока не ясен.

В 2015 году Менендесу предъявили обвинения в коррупции. Сенатора заподозрили в том, что он мог использовать служебное положение для помощи своему знакомому — врачу-офтальмологу Саломону Мелгену. Два года спустя судебный процесс был аннулирован. Как пишет CBS, не известно, имеет ли новое разбирательство отношение к этому делу.

Менендес ранее несколько раз выступал с инициативой ввести санкции против России, еще до начала боевых действий на Украине: в ноябре 2021 года, в том числе принять визовые ограничения в отношении российских военных, которые будут причастны к подготовке операции против Украины, и в январе текущего года. Тогда он заявлял, что часть ограничений может быть введена заранее «за то, что Россия уже сделала — кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки подорвать украинское правительство», а остальные — если Россия введет войска соседнее государство.

Менендес был одним из авторов проекта пакета санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны в случае эскалации на Украине. Документ, представленный в январе, подготовила группа сенаторов-демократов, они предлагали ввести санкции против президента Владимира Путина, главы МИДа Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу. В итоге Путин, Лавров и Шойгу попали под американские ограничения 26 февраля, на второй день российской военной операции.

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