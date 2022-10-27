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«Коммерсантъ» узнал о переходе следователя по делу Абызова в прокуратуру

«Коммерсантъ»: следователь по особо важным делам при главе СК перешел в Генпрокуратуру
Генерал Сергей Степанов, который занимался делами против Абызова и экс-главы Марий Эл, перешел в Генпрокуратуру, где возглавил управление по надзору за работой бывших коллег по Следственному комитету
Сергей Степанов
Сергей Степанов (Фото: Следственный комитет)

Бывший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета, генерал-майор юстиции Сергей Степанов перешел в Генпрокуратуру, сообщает «Коммерсантъ». В ведомстве он возглавил управление по надзору за расследованием уголовных дел в СК.

По данным газеты, такое решение Степанов принял несколько месяцев назад, после окончания расследования уголовного дела бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова (о том, что расследование завершено, СК сообщал в январе). Абызова и еще 11 подсудимых обвиняют в организации преступного сообщества или участии в нем (максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы), мошенничестве в особо крупном размере (до десяти лет заключения), отмывании денег, полученных преступным путем (до семи лет заключения), коммерческом подкупе и незаконной предпринимательской деятельности; защита экс-министра называет обвинения надуманными.

«Коммерсантъ» пишет, что сначала Степанов стал старшим прокурором в главном управлении по надзору за расследованием особо важных дел, под началом которого находятся два управления: одно следит за особо важными делами в СК, а другое — в следственном департаменте МВД и Федеральной службе судебных приставов. Какое-то время он был и. о. начальника управления, а затем возглавил надзор за делами центрального аппарата СК. Теперь он должен оценивать законность возбуждения и прекращения уголовных дел и оценивать полноту расследования по уже завершенным делам. 

Ранее этим управлением руководил Сергей Бочкарев. Он перешел на должность начальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел.

Как сообщил источник газеты, переход Степанова из СК в прокуратуру был заранее согласован, то же касается целого ряда его коллег (о ком именно идет речь, издание не уточняет.

Степанов ранее много лет работал с Игорем Красновым, который перед тем, как возглавить Генпрокуратуру в январе 2020 года, был заместителем руководителя СК Александра Бастрыкина. В частности, они вместе служили в главном управлении СК по расследованию особо важных дел (ГУРОВД), которое в апреле было включено в главное следственное управление комитета. Будучи следователем, Степанов занимался делами о хищении средств у МРСК Центра, о мошенничестве в отношении сотрудников специального летного отряда «Россия», о взятке в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

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