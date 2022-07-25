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Дело Абызова ,  
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Суд оставил под арестом экс-министра «открытого правительства» Абызова

Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В понедельник, 25 июля, Преображенский районный суд Москвы продлил арест до 10 ноября бывшему министру Михаилу Абызову и еще десяти подсудимым по его делу, передает корреспондент РБК.

На прошлой неделе Второй кассационный суд Москвы перевел под домашний арест фигурантку дела Абызова бухгалтера Екатерину Заяц из-за проблем со здоровьем.

Михаила Абызова и еще 11 подсудимых, которых следствие называет его соучастниками, обвиняют в организации преступного сообщества или участии в нем (максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы), мошенничестве в особо крупном размере (до десяти лет заключения), отмывании денег, полученных преступным путем (до семи лет заключения), коммерческом подкупе и незаконной предпринимательской деятельности.

В судебном заседании от адвокатов Абызова с возражением против ходатайства гособвинения о продлении срока содержания под стражей выступил Сергей Дрозд. По его мнению, сторона обвинения не представила ни одного доказательства того, что в случае изменения меры пресечения Абызову он может скрыться, угрожать свидетелям или препятствовать рассмотрению дела судом. Дрозд также обратил внимание на то, что на иждивении у Абызова находятся три несовершеннолетних ребенка и тяжелобольная престарелая мать.

Абызов в своем выступлении в суде заявил, что все арестованные являются руководителями и работниками крупных энергетических компаний и вменяемые им преступления совершены в ходе экономической деятельности. Также он отметил, что президент России и председатель Верховного суда неоднократно высказывали мнение о нецелесообразности избрания меры пресечения лицам, привлекаемым в качестве обвиняемых, до суда, особенно по ненасильственным преступлениям.

Защита считает обвинение в адрес Абызова «надуманным». Так, его обвиняют в организации преступного сообщества с целью хищения 4 млрд руб. у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС путем мошенничества. По утверждению следствия, эти компании принадлежали ему на 96%. «Тогда получается, что Абызов украл сам у себя, — говорит адвокат Александр Аснис, — помимо этого, компании не признаны по делу потерпевшими, а следовательно, им не причинен никакой ущерб, следовательно, у них ничего не украли». По словам адвоката, потерпевшими по делу признаны три миноритарных акционера — ФГУП и два физических лица, обладавшие в общей сложности 0,008% акций этих акционерных обществ.

«Из этого обвинения невозможно понять, у кого похитили, что похитили, кому причинен ущерб, так как акции остались у акционеров в собственности и обмануть их, чтобы похитить имущество акционерного общества, невозможно, поскольку акционер имуществом общества не распоряжается», — добавил адвокат.

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По его словам, ранее появившиеся сообщения, что Абызов и его сообщники похитили из российской казны более 32 млрд руб., не соответствуют действительности. «Эта сумма, которая была переведена на счета в Совкомбанке при продаже акций «Сибэко», не связана с обвинением», — отметил Аснис. По его словам, сделка не была признана незаконной и осталась в силе, но в то же время у Абызова изъяли имущество на сумму более 32 млрд руб. по гражданскому иску Генпрокуратуры — как имущество, которое не было задекларировано госчиновником.

Экс-главу «открытого правительства» Михаила Абызова задержали в марте 2019 года, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и создании ОПС. Следствие считает, что Абызов организовал сделку с активами ряда принадлежащих ему компаний, «использовав должностные полномочия министра». В итоге миноритарии понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж.

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