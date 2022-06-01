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Политика ,  
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Путин уволил пять генералов МВД

Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве МВД. В отставку ушли трое начальников региональных главков и трое руководителей структур центрального аппарата МВД
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В понедельник, 30 мая, президент Владимир Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции, об этом говорится в выписке из указа (копия есть у РБК), ее подлинность подтвердил источник, близкий к МВД.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД с просьбой подтвердить эту информацию.

Президент освободил от занимаемой должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина, заместителя начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина, а также первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковника полиции Эмиля Мусина.

Также президент назначил на должность начальника управления МВД по Ярославской области полковника полиции Алексея Школкина, который до сих пор находился на должности руководителя УМВД России по Одинцовскому району Подмосковья.

Источник объяснил отставку высокопоставленных полицейских обычной кадровой ротацией в министерстве.

Руководителю управления по Владимирской области Василию Кукушкину в этом году исполнилось 64 года. До назначения начальником главка он проходил службу в органах внутренних дел Рязанской области, с 2003 по 2004 год занимал должность министра внутренних дел Ингушетии, а затем возглавлял УВД по Костромской области и руководил полицией в республике Карелия. Также 64 года исполняется в этом году заместителю начальника УМВД по Алтайскому краю Александру Лаасу. Он работал на различных должностях во внутренних органах региона с 1979 года.

Генерал-майор Андрей Липилин до своего прихода на должность руководителя управления МВД по Ярославской области работал в милиции, а затем в полиции Магаданской и Омской областей. В 2002 году Липилин возглавил управление внутренних дел Раменского района ГУВД Московской области, а в 2011 году стал заместителем начальника Главного управления МВД России по Московской области.

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Генерал-майор полиции Александр Удовенко до своего прихода в оперативное управление МВД руководил главком в Ямало-Ненецком автономном округе. Генерал-майор полиции Юрий Инстранкин до назначения на должность замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД являлся заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России, а полковник Эмиль Мусин на протяжении многих лет работал на разных должностях в Экспертно-криминалистическом центре МВД.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МВД кадровые перестановки Владимир Путин Ярославская область Владимирская область Алтайский край
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