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Война санкций ,  

На Украине заявили об аресте имущества шести российских сенаторов

Генпрокуратура Украины заявила об аресте имущества шести российских сенаторов
Под арест попали корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество шести российских сенаторов на Украине. Киев ранее ввел санкции против сотен членов Совфеда
Фото: Reuters
Фото: Reuters

На Украине арестовано имущество шести членов российского Совета Федерации — корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры страны, которое в своем телеграм-канале приводит народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк. Он не уточнил фамилии сенаторов.

По данным ведомства, их имущество арестовано на основании решения суда. Прокуратура направила запросы о международной правовой помощи странам, в которых оно находится.

Всего прокуроры «направили запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых», пишет Железняк.

Депутат сообщил, что Генпрокуратура также осуществляется процессуальное руководство в ряде других уголовных производств, в частности, по активам депутата Госдумы Александра Бабакова, бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, президента ЦСКА Евгения Гинера, бизнесменов Михаила Фридмана и Олега Дерипаски.

В начале сентября Украина ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы, сообщал украинский президент Владимир Зеленский. Затем под ограничения, которые предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц, попал Дерипаска.

Несколько недель спустя Киев расширил санкционные списки, включив в него еще 256 россиян, в том числе предпринимателей Романа Абрамовича, Михаила Прохорова, Елену Батурину, Аркадия Ротенберга, Леонида Михельсона, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко и других. Ограничительные меры также распространили на 1,3 тыс. организаций, в их числе — РФПИ, «Яндекс», Альфа-банк, «Ростелеком», «РусГидро», АЛРОСА, специальный летный отряд «Россия», «Росгосстрах», КАМАЗ.

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Весной президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому российскую собственность в стране будут принудительно изымать «без какой-либо компенсации». Верховная рада разрешила национализировать имущество граждан России, а также физлиц и компаний независимо от гражданства или резидентства, если они отрицают российскую военную операцию или поддерживают ее.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина арест имущества Генпрокуратура Совет Федерации санкции
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