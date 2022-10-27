На Украине заявили об аресте имущества шести российских сенаторов
На Украине арестовано имущество шести членов российского Совета Федерации — корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры страны, которое в своем телеграм-канале приводит народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк. Он не уточнил фамилии сенаторов.
По данным ведомства, их имущество арестовано на основании решения суда. Прокуратура направила запросы о международной правовой помощи странам, в которых оно находится.
Всего прокуроры «направили запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых», пишет Железняк.
Депутат сообщил, что Генпрокуратура также осуществляется процессуальное руководство в ряде других уголовных производств, в частности, по активам депутата Госдумы Александра Бабакова, бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, президента ЦСКА Евгения Гинера, бизнесменов Михаила Фридмана и Олега Дерипаски.
В начале сентября Украина ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы, сообщал украинский президент Владимир Зеленский. Затем под ограничения, которые предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц, попал Дерипаска.
Несколько недель спустя Киев расширил санкционные списки, включив в него еще 256 россиян, в том числе предпринимателей Романа Абрамовича, Михаила Прохорова, Елену Батурину, Аркадия Ротенберга, Леонида Михельсона, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко и других. Ограничительные меры также распространили на 1,3 тыс. организаций, в их числе — РФПИ, «Яндекс», Альфа-банк, «Ростелеком», «РусГидро», АЛРОСА, специальный летный отряд «Россия», «Росгосстрах», КАМАЗ.
Весной президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому российскую собственность в стране будут принудительно изымать «без какой-либо компенсации». Верховная рада разрешила национализировать имущество граждан России, а также физлиц и компаний независимо от гражданства или резидентства, если они отрицают российскую военную операцию или поддерживают ее.