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Лукашенко счел невозможным объединение России и Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не предлагали стать спикером Госдумы объединенного государства в обмен на объединение стран. Соответствующее заявление глава республики сделал в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

«Он мне не предлагал, а даже если бы и предложил, я заведующим складом не буду», — сказал Лукашенко.

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Лукашенко добавил, что если бы он согласился на объединение с Россией на «самых выгодных условиях», то в Белоруссии народ этого бы не принял. По его мнению, подобная интеграция была возможна 20–25 лет назад, сразу после распада СССР, но не сейчас.

В июле Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что оба государства должны строить союз на равноправной основе. Тогда глава республики отметил, что времена изменились и сейчас уже нельзя захватить какое-либо государство и подчинить его на 100–150 лет.

Договор о создании Союзного государства власти России и Белоруссии подписали в 1999 году. Активное обсуждение углубления интеграции началось в 2019 году. РБК писал, что Москва предложила Минску создать 12 наднациональных органов. Собеседники отмечали, что в одной из «дорожных карт» идет речь о разработке совместной стратегии в сфере обороны.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Госдума
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