Госдума запретила судьям Конституционного суда публиковать особое мнение

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Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила изменения в закон о Конституционном суде, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. Документ внес президент Владимир Путин во исполнение вступивших в силу поправок к Конституции.

Закон предусматривает, что КС состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Он может осуществлять свою деятельность при наличии в составе не менее восьми судей, а принимать решения - при участии в заседании не менее шести судей.

Согласно документу, прекращать работу судей теперь может Совет Федерации по представлению президента «в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий».

Ко второму чтению в документ добавился запрет на публикацию особого мнения судей КС.