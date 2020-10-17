В Госдуме предложили запретить публикацию особого мнения судей КС

Несогласные с решением коллег судьи Конституционного суда не смогут обнародовать свое мнение. Сейчас оно, хоть и не имеет юридической силы, но все же публикуется вместе с решением КС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 16 октября одобрил и рекомендовал к принятию законопроект с поправками в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». Ко второму чтению в него добавился запрет на публикацию особого мнения судей Конституционного суда.

Сейчас судья КС при несогласии с решением большинства своих коллег, может выразить свое мнение в отдельном документе, который публикуется вместе с решением Конституционного суда. Это особое мнение не имеет юридической силы, но может оказывать влияние на дальнейшее развитие законотворчества и применение права.

В изначальной версии законопроекта, который внес президент Владимир Путин в сентябре во исполнение вступивших в силу поправок к Конституции, говорилось, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС». Ко второму чтению эта формулировка из документа исчезла.

Согласно внесенным сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым поправкам теперь особое мнение судей начнут приобщать к протоколу заседания и хранить вместе с ним. При этом сами судьи «не вправе обнародовать особое мнение или в какой-либо форме публично на него ссылаться».