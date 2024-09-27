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Политика ,  
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В Финляндии назвали место размещения штаба НАТО у границы с Россией

Минобороны Финляндии выбрало место у границы с Россией для размещения базы НАТО
В городе Миккели в 140 км от российской границы создадут штаб сухопутных войск НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Министерство обороны Финляндии выбрало город Миккели в 140 км от России в качестве места для размещения базы НАТО, сообщил глава ведомства Антти Хаккянен. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

По его словам, создание нового штаба Командования сухопутных войск НАТО в Финляндии является важным шагом на пути к еще большему укреплению сдерживания и обороны страны и Североатлантического альянса. В Миккели уже находится штаб финского командования сухопутных войск, и объединив эти две базы, Финляндия получит «наилучшую возможную синергию между координацией нашей национальной обороны и координацией оборонных возможностей НАТО.

В обычных условиях база будет отвечать за учения НАТО и «другие мирные действия в этом районе», уточнили в Минобороны Финляндии. В случае кризиса в штабе будут присутствовать руководители операциями сухопутных сил Североатлантического альянса. В состав командования войдут сотрудники как союзных, так и финских сил обороны.

«Создание базы Командования сухопутных войск НАТО в Финляндии показывает, что НАТО признает и доверяет экспертным знаниям Финляндии», — отметил Хаккянен.

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Фото:Jukka Salo / Shutterstock

О том, что в финском городе Миккели появится дополнительный штаб сухопутных войск НАТО, написала газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности. База в этом городе будет действовать под руководством штаб-квартиры в Норфолке на Восточном побережье США.

Миккели был выбран по нескольким причинам. Как уточнило издание, во-первых, в городе действует штаб финской армии. Во-вторых, там также есть аэропорт. Кроме того, город — столица провинции Южное Саво, откуда родом сам Хаккянен.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.

В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилили свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.

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