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Политика ,  
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Президент Финляндии назвал численность армии в случае войны

Фото: Jukka Salo / Shutterstock
Фото: Jukka Salo / Shutterstock

Финляндия может выставить для обороны страны армию в 280 тыс. человек в случае военного конфликта, об этом заявил глава государства Александр Стубб в интервью немецкому телеканалу Welt.

«Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тыс. человек», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Финляндия в последнее время нарастила в десять раз производство боеприпасов, заявил в мае заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен в интервью газете Financial Times.

17 сентября газета Daily Finland сообщила, что НАТО одобрило развертывание передовых сухопутных сил в Финляндии. Власти страны начали обсуждать размещение войск НАТО на территории Финляндии в кризисных ситуациях в августе 2024 года.

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Фото:raja.fi

Отношения России и Финляндии осложнились после начала военных действий на Украине в 2022 году. В мае 2023 года в российской дипмиссии в Хельсинки заявили, что двустороннее сотрудничество между странами разрушено по вине Финляндии. По мнению дипломатов, на отношения повлияло вступление страны в НАТО.

Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года, став 31-м членом блока. В апреле 2024 года стало известно, что в финском городе Миккели (в 140 км от границы с Россией) создадут дополнительный штаб сухопутных войск альянса.

Кремль неоднократно выступал с критикой расширения НАТО из-за угрозы безопасности России и обещал принять ответные меры в случае вступления новых стран в альянс.

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Теги
Финляндия Александр Стубб НАТО военная служба
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