Журналистка France24 сняла сюжет об обстановке в Курской области

Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент приехала в Курскую область и сняла там репортаж. Материал опубликован на сайте телеканала.

Репортер посетила один из удерживаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенный пункт региона. В частности, она пообщалась с местными жителями и украинскими военнослужащими. Сюжет опубликован на сайте с пометкой об эксклюзиве.

На территорию Курской области Трент въехала вместе с «небольшой группой журналистов» в сопровождении украинских солдат.

Это не первый случай нарушения российской границы в Курской области иностранными журналистами. В августе ФСБ сообщила, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса — незаконное пересечение границы.

Телеканал CNN в ответ заявил, что Уолш находился там по приглашению властей Украины и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву. Позднее ФСБ завела дела в отношении семи иностранных журналистов. Среди них — репортер Deutsche Welle Николас Коннолли и корреспондент украинского канала «1+1» Наталья Нагорная.