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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль заявил об обсуждении вариантов коридора в Нагорный Карабах

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Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Москва обсуждает с Ереваном и Баку различные варианты открытия коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать оценку США гуманитарной ситуации вокруг Лачинского коридора, которую в Вашингтоне назвали тяжелой, и требование незамедлительно открыть там перемещение людей и грузов.

«Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована, кстати, благодаря усилиям российской стороны. Мы будем продолжать работать. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются, эту работу мы продолжим», — ответил Песков на просьбу прокомментировать требование Армении открыть коридор.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский контингент миротворцев не справился с задачей в Нагорном Карабахе.

Он сказал, что после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. Он отметил, что Россия больше не может оказывать влияние на Азербайджан, тогда как Нагорный Карабах был зоной ответственности российского миротворческого контингента.

«Поскольку эти вопросы [относительно закрытия Лачинского коридора] существуют, российские миротворцы провалили свою миссию», — подчеркнул Пашинян. Премьер-министр добавил, что, впрочем, если бы контингента не было в Нагорном Карабахе, «ситуация сейчас была бы лучше».

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Шестикилометровая трасса — единственная дорога из Карабаха в Армению. Ереван обвиняет Баку в его блокировке, что мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств; президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз опровергал это, заявляя, что путь открыт для граждан и перевозок в гуманитарных целях. Баку объяснял установку там КПП борьбой с незаконной транспортировкой оружия со стороны Еревана.

Лачинский коридор в соответствии с договоренностями Еревана, Баку и Москвы должны держать под контролем российские миротворцы.

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Теги
Дмитрий Песков Лачинский коридор Нагорный Карабах
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