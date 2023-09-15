Кремль заявил об обсуждении вариантов коридора в Нагорный Карабах
Москва обсуждает с Ереваном и Баку различные варианты открытия коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать оценку США гуманитарной ситуации вокруг Лачинского коридора, которую в Вашингтоне назвали тяжелой, и требование незамедлительно открыть там перемещение людей и грузов.
«Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована, кстати, благодаря усилиям российской стороны. Мы будем продолжать работать. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются, эту работу мы продолжим», — ответил Песков на просьбу прокомментировать требование Армении открыть коридор.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский контингент миротворцев не справился с задачей в Нагорном Карабахе.
Он сказал, что после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. Он отметил, что Россия больше не может оказывать влияние на Азербайджан, тогда как Нагорный Карабах был зоной ответственности российского миротворческого контингента.
«Поскольку эти вопросы [относительно закрытия Лачинского коридора] существуют, российские миротворцы провалили свою миссию», — подчеркнул Пашинян. Премьер-министр добавил, что, впрочем, если бы контингента не было в Нагорном Карабахе, «ситуация сейчас была бы лучше».
Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Шестикилометровая трасса — единственная дорога из Карабаха в Армению. Ереван обвиняет Баку в его блокировке, что мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств; президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз опровергал это, заявляя, что путь открыт для граждан и перевозок в гуманитарных целях. Баку объяснял установку там КПП борьбой с незаконной транспортировкой оружия со стороны Еревана.
Лачинский коридор в соответствии с договоренностями Еревана, Баку и Москвы должны держать под контролем российские миротворцы.