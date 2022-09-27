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Кремль предсказал «кардинальные» изменения правовой ситуации в Донбассе

После завершения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей у этих территорий изменится правовой статус с точки зрения международного права, сообщил Дмитрий Песков
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

После референдумов о присоединении республик Донбасса «кардинальным образом» изменится правовой статус региона, что повлечет за собой определенные последствия по защите граждан, считает Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Представителю Кремля задали вопрос, улучшится ли ситуация после референдумов и будет ли меньше обстрелов в Донбассе.

«Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для защиты и обеспечения безопасности на этих территориях», — ответил Песков.

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На территории ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России Херсонской и Запорожских областей, где работают военно-гражданские администрации, с 23 по 27 сентября идут референдумы по вопросу о присоединении к России. Голосование завершится в 16:00 во вторник, 27 сентября.

ВЦИОМ 23 сентября выпустил прогноз итогов референдума. О планах на нем проголосовать заявили 87% граждан ДНР и ЛНР, 80% жителей Запорожской области и 69% — Херсонской области. За вхождение ДНР и ЛНР в состав России на правах субъекта Федерации выступили 97% опрошенных. В Запорожье эту идею одобрили 87% тех, кто планирует идти на референдум, а на Херсонщине — 89%.

Киев объявил, что не считает проведение референдумов законными. Генпрокуратура Украины сообщила 23 сентября, что возбудила уголовные дела из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистской деятельности (ст. 110, 111–1 УК).

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