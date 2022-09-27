Сноуден заявил о стабильности для семьи после указа о гражданстве России

Госдеп США предположил, что Сноуден после получения российского гражданства «вполне может быть призван» для участия в боевых действиях на Украине. Его адвокат исключил такой сценарий

Эдвард Сноуден (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, заявил, что «немного стабильности» положительно повлияет на жизнь его семьи

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не хотим расставаться с нашими сыновьями», — написал он в своем Twitter, добавив, что провел «два года в ожидании и почти десять лет в изгнании».

26 сентября президент Владимир Путин подписал указ, которым предоставил Сноудену российское гражданство. Представитель президента Дмитрий Песков уточнил, что это было сделано по просьбе экс-сотрудника АНБ, который подал заявление на получение гражданства еще в ноябре 2020 года.

После выхода указа представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что позиция Вашингтона в отношении Сноудена осталась прежней, единственное изменение связано с тем, что «по-видимому, теперь он вполне может быть призван» для участия в боевых действиях на Украине в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена исключил такой сценарий, отметив, что Сноуден не служил в российской армии, поэтому не попадает в категории призываемых.

В 2013 году Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также рассказал о том, что спецслужбы прослушивают телефоны мировых лидеров. Его обвинили в нарушении Закона США о шпионаже 1917 года. После публикации документов о программаx наблюдения он бежал в Гонконг, а потом в Москву, где получил убежище, а затем вид на жительство. В Соединенных Штатах Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.



В сентябре 2019-го Сноуден сообщил о своей тайной свадьбе: в 2017 году в одном из российских загсов он женился на Линдси Миллс, с которой на тот момент был знаком более десяти лет. Год спустя у пары родился ребенок, после чего супруги заявили, что хотят иметь двойное российско-американское гражданство.

Сноуден ранее говорил, что «никогда не выбирал» быть в России и рассчитывает вернуться в США.