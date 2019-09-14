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Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
В интервью The Guardian Сноуден рассказал, что два года назад в одном из российских ЗАГСов расписался с девушкой, которую знает на протяжении уже 14 лет

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что два года назад он женился в России на своей давней подруге. Об этом он рассказал в приуроченном к выходу своей книги Permanent Record (Личное дело) интервью газете The Guardian, выдержки из которого опубликованы на ее сайте.

По словам Сноудена, в 2017 году в одном из российских ЗАГСов он женился на Линдси Миллс, с которой был знаком много лет. Ранее о факте женитьбы экс-агент нигде не упоминал.

Сноуден рассказал, что они встретились на одном из сайтов знакомств, когда ему было 22 года. Тогда он оценил фотографию в ее профиле на 10 из 10, а она, в свою очередь, поставила ему восьмерку.

Спустя семь лет, как отметил Сноуден, он не сообщил Миллс о планах предать огласке информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, так как в этом случае она бы стала соучастницей.

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Также он не стал ей рассказывать о планах сбежать из США и попросить убежище за границей. Однако, как признался Сноуден, его бегство из страны не смутило Миллс. По его признанию, когда он открыл дверь московской квартиры и увидел на пороге свою девушку, то был готов получить пощечину за то, что уехал от нее без объяснения причин. «А чего бы вы ждали, если бы вы сбежали от своей девушки, а она увидела вас в новостях по телевизору, и выяснилось бы, что вы в розыске и не можете вернуться домой? » — задался вопросом Сноуден, добавив, что он не заслуживает столь замечательного человека, как она.

Эдвард Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке спецслужбами телефонов мировых лидеров в 2013 году. После обнародования данных Сноуден прилетел в Гонконг, а позже в Москву, где ему было предоставлено убежище. Осенью 2015 года он заявил о готовности вернуться в США и предстать перед судом.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Эдвард Сноуден, женитьба
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