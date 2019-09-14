Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России

В интервью The Guardian Сноуден рассказал, что два года назад в одном из российских ЗАГСов расписался с девушкой, которую знает на протяжении уже 14 лет

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что два года назад он женился в России на своей давней подруге. Об этом он рассказал в приуроченном к выходу своей книги Permanent Record (Личное дело) интервью газете The Guardian, выдержки из которого опубликованы на ее сайте.

По словам Сноудена, в 2017 году в одном из российских ЗАГСов он женился на Линдси Миллс, с которой был знаком много лет. Ранее о факте женитьбы экс-агент нигде не упоминал.

Сноуден рассказал, что они встретились на одном из сайтов знакомств, когда ему было 22 года. Тогда он оценил фотографию в ее профиле на 10 из 10, а она, в свою очередь, поставила ему восьмерку.

Спустя семь лет, как отметил Сноуден, он не сообщил Миллс о планах предать огласке информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, так как в этом случае она бы стала соучастницей.