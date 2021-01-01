У Сноудена родился сын

Линдси Миллс и Эдвард Сноуден с новорождённым (Фото: lsjourney / Instagram)

У бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который проживает в России, родился сын. Он разместил в Twitter фотографии ребенка.

Ранее о том, что в конце декабря у Сноудена родится ребенок, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена. Он отметил, что мальчик получит российское гражданство.

Сам Сноуден в связи с этим заявил о планах получить гражданство России. Он объяснил это тем, что не желает расставаться с сыном из-за того, что у них будет разное гражданство. При этом он говорил, что вместе с женой Линдси будет воспитывать ребенка «со всеми ценностями Америки, которую мы любим».

В сентябре прошлого года Сноуден в интервью газете The Guardian сообщил о своей тайной свадьбе. В 2017 году в одном из российских загсов он женился на Линдси Миллс, с которой на тот момент был знаком более десяти лет.