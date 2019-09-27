Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

По мнению Дмитрия Кулебы, Украине нужно стремиться в «клуб удачников» и укреплять связи с Евросоюзом, чтобы ЕС сам предложил Киеву членство

Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro.kuleba / Facebook)

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников». Соответствующее заявление он сделал в интервью «Европейской правде».

Вопрос о том, не стоит ли Украине окончательно остановить работу в СНГ, чтобы страну не воспринимали как часть «русского мира», Кулеба переадресовал в Министерство иностранных дел.

«Но если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать», — сказал он.

По его словам, пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС, который намерен инициировать Киев, не позволит включить в документ перспективу членства в союзе. Однако, утверждает вице-премьер, это даст возможность «привязать» стороны друг к другу еще крепче, «после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины».