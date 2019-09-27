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Политика ,  
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Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
По мнению Дмитрия Кулебы, Украине нужно стремиться в «клуб удачников» и укреплять связи с Евросоюзом, чтобы ЕС сам предложил Киеву членство
Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro.kuleba / Facebook)

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников». Соответствующее заявление он сделал в интервью «Европейской правде».

Вопрос о том, не стоит ли Украине окончательно остановить работу в СНГ, чтобы страну не воспринимали как часть «русского мира», Кулеба переадресовал в Министерство иностранных дел.

«Но если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать», — сказал он.

По его словам, пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС, который намерен инициировать Киев, не позволит включить в документ перспективу членства в союзе. Однако, утверждает вице-премьер, это даст возможность «привязать» стороны друг к другу еще крепче, «после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины».

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«Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство», — сказал Кулеба.

В то же время на вступление Украины в НАТО влияет «провисание» реформы сектора безопасности и обороны по стандартам альянса, добавил вице-премьер. «Нет, ситуация не драматическая: многое сделано, но еще больше предстоит сделать», — сказал Кулеба. Он добавил, что не хочет устанавливать возможные сроки вступления, так как не хочет обманывать людей.

В отношениях с НАТО Украине нужно прежде всего укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами альянса, и достичь совместимости, причем не только в процессах военного управления и стандартов вооружения. «Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски с коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами альянса», — заявил вице-премьер.

В феврале 2019 года стремление Украины вступить в НАТО и ЕС закрепили в Конституции. Соответствующий закон, обязывающий правительство реализовать курс на вступление в эти объединения, подписал бывший президент Украины Петр Порошенко. Весной он говорил, что вступлению в НАТО и ЕС мешают бедность и власти России.

Новый президент Владимир Зеленский поддерживает курс на евроинтеграцию. По его словам, вступление в ЕС ударит по авторитаризму в России и приведет к переменам на постсоветском пространстве. Для вступления в НАТО глава государства предлагал провести референдум.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Украина, СНГ
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