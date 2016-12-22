Bloomberg счел новые санкции против России до ноября маловероятными

Палата представителей в ближайшее время уйдет на каникулы и вряд ли успеет рассмотреть какие-либо законопроекты о санкциях. Таким образом, введение санкций откладывается до ноябрьских выборов в США

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Конгресс США вряд ли примет новые санкции против России, включая и те, что предполагают ограничения против облигаций федерального займа (ОФЗ), до промежуточных выборов в ноябре. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника конгрессмена-республиканца и законодателя.

Палата представителей, вероятно, уйдет на каникулы в конце этой недели до дня выборов в США — 6 ноября. До этого срока голосования по законопроектам о санкциях против России не запланировано.

«Задержка означает еще больше неопределенности для инвесторов, пытающихся оценить влияние на рынок множества предложений о санкциях за предполагаемое вмешательство [России] в выборы (в США в 2016 году. — РБК) », — пишет агентство. Со времени введения апрельских санкций против российских миллиардеров и компаний инвесторы вывели из российского госдолга $7,5 млрд.

Сенат США на каникулы не уйдет и действительно может принять законопроект о санкциях до выборов, но без одобрения палаты представителей на стол к президенту США Дональду Трампу документ не попадает.

«Есть реальный шанс, что сенат примет этот законопроект до выборов», — сказал Bloomberg сенатор-демократ Крис Ван Холлен, поддерживающий новый санкционный проект. «Очевидно, что палата представителей — это отдельная ситуация», — заметил он.

Как сообщалось ранее, в конгрессе США одновременного готовят несколько законопроектов о санкциях против России, один из которых, например, подразумевает ограничения против «Северного потока-2». Самый серьезный документ «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) предусматривает запрет на операции с новыми выпусками ОФЗ, новые санкции против бизнесменов, политиков и компаний и многие другие меры. После появления в прессе информации об этих законопроектах рубль начал падение, которое остановилось только в начале сентября. Российская валюта дешевела до уровней 2016 года.