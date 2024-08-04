В Раде рассказали о 800 тыс. «ушедших в подполье» из-за мобилизации

Глава комитета Верховной рады по экономразвитию заявил, что из-за мобилизации и эмиграции украинские компании потеряли 10–20% работников. Он предложил «экономическое бронирование» — отсрочку для тех, за кого заплатят сбор

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Из-за продолжающейся на Украине мобилизации около 800 тыс. мужчин «ушли в подполье», то есть сменили место проживания и устроились на работу, где зарплату платят наличными, сообщил Financial Times глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По словам Наталухи, с момента начала полномасштабных боев в 2022 году украинские компании потеряли около 10–20% сотрудников из-за мобилизации и эмиграции, в будущем отток может вырасти. «Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы», — считает депутат.

Из-за того, что мужчины пытаются скрыться от мобилизации, военнослужащие, которые занимаются набором призывников, начали уделять больше внимания промышленным компаниям, таким как «Интерпайп» Виктора Пинчука (производитель бесшовных труб и железнодорожной продукции), где сотрудники числятся в бухгалтерских документах и физически присутствуют на заводе, пишет издание.

«Интерпайп» признан в стране стратегическим предприятием, то есть половина сотрудников может быть освобождена от военной службы (для предприятий металлургической отрасли выделена 50-процентная квота бронирования). Несмотря на это, по словам директора по персоналу Виталия Пахомова, компания «работает на пределе». В интервью GMK Center Пахомов оценивал дефицит персонала в 12%, на некоторых участках — в 25%, а в разговоре с FT допустил, что призвать могут еще около 1 тыс. человек. Ранее он призвал ввести стопроцентное бронирование для металлургов.

Наталуха — один из авторов законопроекта, который определяет условия так называемого экономического бронирования. Согласно ему отсрочку могут получить сотрудники, за которого предприятия заплатят повышенный военный сбор в размере 20 тыс. грн ($487) в месяц. Документ зарегистрировали в Раде в июне. Еще один законопроект предлагает связать получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы. По словам депутата Алексея Гончаренко, бронь получат те, кто зарабатывает от 35 тыс. грн (около $916). По данным Госстата, в 2023 году средняя зарплата на Украине составила 17,4 тыс. грн (около $456), писала «Экономическая правда».

Глава комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявлял, что идея «экономического бронирования» точно будет внедрена «в каком-то виде». Опрошенные FT юристы относятся к инициативе скептически, отметив, что, «если у человека есть деньги, он может быть освобожден».