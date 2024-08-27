Forbes сообщил о формировании новых бригад ВСУ с расчетом еще на год боев

Киев формирует новые бригады ВСУ в расчете на то, что конфликт продолжится и в 2025 году, пишет Forbes. Их будут готовить за рубежом, на службу туда могут брать украинцев, уехавших за границу

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев формирует новые механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью по 2 тыс. человек каждая в расчете на продолжение конфликта в 2025 году. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на портал Militaryland, который собирает данные о подразделениях ВСУ и их действиях.

Militaryland показал фотографии, на которых, по его данным, запечатлены курсанты из новой 160-й механизированной бригады. Все вновь образованные бригады получат номера в том же десятке — 161, 162 и т. д., пишет портал.

По его сведениям, новобранцы будут проходить подготовку в зарубежных странах. В частности, военнослужащие 160-й механизированной бригады проходят обучение в Польше. На службу намерены принимать в основном украинцев, проживающих в государствах, где идет подготовка. Ожидается, что бригады 160-серии будут оснащены западной техникой, которую Киеву предоставят союзники.

В состав новых бригад могут войти 10 тыс. и более мобилизованных, для формирования десяти бригад формально требуется 20 тыс. человек, пишет Forbes. По данным Associated Press, по состоянию на конец 2023 года около 768 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет проживали в странах Европейского Союза.

С осени 2023 года украинская армия сформировала десять новых бригад: четыре механизированные, пять пехотных и одну егерскую бригаду, отмечает Forbes. С момента завершения этого расширения ВСУ и до начала нового, по данным журнала, прошло порядка трех месяцев.

На Украине после начала боевых действий 24 февраля 2022 года были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В середине апреля 2024 года президент страны Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации.

Военнообязанных обязали обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в течение 60 дней. Нарушителям грозит административная ответственность, от штрафов до лишения права управлять автомобилем через суд.

Также, согласно нововведениям, военный билет обязали носить при себе всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не могут получить паспорт за рубежом.

Главком ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что без мобилизации Украина не сможет укомплектовать новые бригады и резервы. Москва осуждает поставки вооружений Киеву странами Запада и считает, что те готовы воевать с Россией до «последнего украинца».