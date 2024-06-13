Украинцам за границей напомнили о дедлайне по воинскому учету

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У находящихся за границей украинских мужчин осталось несколько дней, чтобы встать на воинский учет в посольствах или консульствах Украины, сообщает издание «Страна». По данным издания, таких случаев будет немного.

Встать на воинский учет за рубежом могут только те мужчины, которые снялись официально с воинского учета перед выездом из Украины, а это подавляющее меньшинство, пишет издание.

Всем другим мужчинам-украинцам придется вернуться на родину: чтобы встать на воинский учет, они должны лично прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).

«Но вряд ли таких случаев будет много», — оценило ситуацию издание.

16 мая 2024 года в силу вступило постановление Кабмина, согласно которому военнообязанные украинцы должны встать на воинский учет в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления.То есть они должны сделать это до 17 июня. При этом украинцев, которые покинут страну после вступления постановления в силу, не будут снимать с воинского учета.

В начале мая 2024 года Минобороны Украины опубликовало список заболеваний, по которым будет устанавливаться статус годности военнообязанного к службе. Минобороны признало годными к службе в тылу в том числе больных ВИЧ и раком. С 4 мая в стране отменили статус «ограниченно годен».