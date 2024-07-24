Сырский заявил о невозможности создания новых бригад ВСУ без мобилизации
Без мобилизации ВСУ не смогут укомплектовать новые бригады и резервы, заявил украинский главком Александр Сырский в интервью The Guardian.
«Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг», — сказал он и призвал украинцев, живущих за пределами страны, также записаться в армию. «Где были вы, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос», — обратился он к украинцам, находящимся за рубежом.
The Guardian называет одной из самых насущных задач Сырского поиск новых рекрутов, указывая на бедственное состояние ВСУ в плане пополнения. «Те, кто сражается в окопах, истощены. Патриотический пыл, который заставил многих весной 2022 года пойти добровольцами, угас», — констатирует издание.
Ответить на вопрос о текущих потерях ВСУ Сырский отказался.
25 февраля этого года Зеленский заявил, что Украина в конфликте с Россией потеряла погибшими 31 тыс. военнослужащих. Однако занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу в то же время оценил потери украинской стороны с начала конфликта в 444 тыс. военных. В декабре 2023 года Минобороны сообщало и о больших потерях среди иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины — они достигли 5,8 тыс. человек.
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