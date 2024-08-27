 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Занявший оборону в колонии под Суджей батальон отбил атаку ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Батальон занял оборону в женской исправительной колонии в поселке Малая Локня, в Минобороны сообщили, что учреждение бойцы превратили «в настоящую крепость». Попытка прорыва ВСУ пресечена
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российская армия пресекла попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в населенный пункт Малая Локня в Курской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Военнослужащие мотострелкового батальона отразили прорыв, заняв оборону в здании исправительной колонии.

«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», — заявили в Минобороны.

Подразделение, принадлежащее к группировке войск «Север», «превратило учреждение в настоящую крепость», военные «возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней». ВСУ потеряли около десятка боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни человек.

Американский боец ВСУ рассказал о «хаосе» в боях в Курской области
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

ИК-11 в Малой Локне — женская исправительная колония общего режима. Ее лимит наполнения — 238 мест. Это бывшая мало-локнянская детская воспитательная колония, в женскую колонию учреждение переформатировали в 2011 году.

Малая Локня расположена примерно в 12 км от границы с Сумской областью Украины.

Украинские подразделения прорвались в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны сообщало, что отражает попытки ВСУ продвинуться вглубь территории России. Жителей приграничных районов начали эвакуировать, оттуда выехали более 100 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение в Курскую область «масштабной провокацией» Киева. «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — говорил глава государства.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал действия ВСУ «частью крупной военно-дипломатической операции», а также попыткой «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Курская область Суджа Военная операция на Украине Минобороны
Материалы по теме
Американский боец ВСУ рассказал о «хаосе» в боях в Курской области
Политика
Над Курской областью сбили четыре ракеты «Точки-У»
Политика
Алаудинов сообщил о методичном уничтожении ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Джокович побил рекорд Федерера на US OpenСпорт, 09:37
Фигуристку академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допингСпорт, 09:34
В сфере IT есть две карьерные лестницы. Что поможет по ним поднятьсяPro, 09:32
Гладков назвал дату решения об отселении трех сел в Белгородской областиПолитика, 09:31
Суд в США остановил программу Байдена по гражданству для тысяч мигрантовПолитика, 09:29
Таджикистан направил Казахстану почти 500 млн куб. м воды для поливаОбщество, 09:25
Минобороны показало новые кадры боев с ВСУ на Кинбурнской косеПолитика, 09:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Максимум с кризиса 2008 года. Что происходит с замещающими облигациямиPro, 09:10
В ведущих медвузах в 2 раза выросло число поступивших по военным льготамОбщество, 09:00
Осужденных, которые помогли тюремщикам при захвате заложников, наградятОбщество, 08:58
Володин объяснил связь между задержанием Дурова и выборами в СШАПолитика, 08:57
Как не стать жертвой мошенников при переводе денег в Китай: 7 советовPro, 08:47
Третья российская теннисистка вышла во второй круг US OpenСпорт, 08:46
Партия LFI потребовала сместить Макрона после отказа назначить премьераПолитика, 08:41