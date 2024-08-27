Занявший оборону в колонии под Суджей батальон отбил атаку ВСУ

Батальон занял оборону в женской исправительной колонии в поселке Малая Локня, в Минобороны сообщили, что учреждение бойцы превратили «в настоящую крепость». Попытка прорыва ВСУ пресечена

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Российская армия пресекла попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в населенный пункт Малая Локня в Курской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Военнослужащие мотострелкового батальона отразили прорыв, заняв оборону в здании исправительной колонии.

«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», — заявили в Минобороны.

Подразделение, принадлежащее к группировке войск «Север», «превратило учреждение в настоящую крепость», военные «возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней». ВСУ потеряли около десятка боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни человек.

ИК-11 в Малой Локне — женская исправительная колония общего режима. Ее лимит наполнения — 238 мест. Это бывшая мало-локнянская детская воспитательная колония, в женскую колонию учреждение переформатировали в 2011 году.

Малая Локня расположена примерно в 12 км от границы с Сумской областью Украины.

Украинские подразделения прорвались в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны сообщало, что отражает попытки ВСУ продвинуться вглубь территории России. Жителей приграничных районов начали эвакуировать, оттуда выехали более 100 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение в Курскую область «масштабной провокацией» Киева. «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — говорил глава государства.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал действия ВСУ «частью крупной военно-дипломатической операции», а также попыткой «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».