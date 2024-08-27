Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после резни

По словам Шольца, число депортаций нелегалов с прошлого года выросло на 30%. Он заверил, что власти продолжат работу над увеличением таких случаев. В нападении с ножом в Золингене признался попросивший убежища сириец

Олаф Шольц (Фото: Henning Kaiser / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в память погибших во время резни в городе Золинген заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены.

«Люди, которые не могут и не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы», — сказал он (цитата по Spiegel).

По словам немецкого канцлера, по сравнению с прошлым годом число депортаций нелегалов уже увеличилось на 30%, власти будут работать «с юридическими правилами» для дальнейшего увеличения.

Кроме того, Шольц пообещал ужесточить закон об оружии, в частности в отношении использования ножей. «Теперь это произойдет быстро», — уверен он.

24 августа во время празднования 650-летия Золингена неизвестный напал на людей с ножом. Погибли двое мужчин и женщина, еще восемь человек получили ранения, четверо из них — серьезные. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России).

В рамках расследования задержали 15-летнего подростка. Позже 26-летний сириец Исса А. признался в нападении, его заключили под стражу. Его подозревают в принадлежности к ИГ. По данным немецкой прокуратуры, «из-за своих радикальных исламистских убеждений» мужчина пытался убить как можно больше людей, которых считал неверующими. Полиция отметила, что злоумышленник целился в шеи своим жертвам.

Spiegel со ссылкой на источники пишет, что сириец переехал в Германию в конце 2022 года и попросил убежище. Однако, согласно так называемым Дублинским правилам европейской системы предоставления убежища, ответственность за него должна была нести Болгария, потому что он впервые въехал на территорию ЕС через нее.

Берлин обратился к Софии с просьбой принять мужчину, болгарские власти согласились. В феврале 2023 года Исса А. получил соответствующее уведомление от Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF). В марте 2023 года сириец подал иск против депортации в административный суд Миндена, подтвердили Spiegel в ведомстве. Иск признали «необоснованным», однако в июне прошлого года сотрудники центрального иммиграционного управления в Билефельде не смогли найти мужчину в приюте для беженцев в Падерборне, где он жил в то время.

В августе 2023-го BAMF проинформировало суд, что срок передачи Иссы А. в Болгарию истек, а, поскольку депортацию так и не осуществили, решение по поданному им иску было аннулировано. В сентябре 2023 года сирийца перевезли в Золинген, в декабре ему предоставили субсидии.

В июле на фоне нескольких нападений на немецких политиков и представителей полиции Шольц призвал ужесточить наказание за исламистские и политически мотивированные преступления. Также он заявил, что намерен разрешить депортацию опасных преступников в Афганистан и Сирию.