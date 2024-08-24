В Германии задержали подростка в связи с атакой с ножом на прохожих
Полиция задержала 15-летнего подростка в рамках расследования нападения на прохожих в немецком городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), сообщает The Guardian.
В ходе пресс-конференции полиции Дюссельдорфа сотрудники правоохранительных органов сообщили, что устанавливают связь молодого человека с атакой и мотивы преступника. В ведомстве не исключают терроризм как причину нападения злоумышленника.
Атаку на граждан полиция назвала «очень целенаправленной», по данным ведомства, преступник целился в шеи пострадавших.
Ранее неизвестный напал с ножом на людей во время празднования 650-летия Золингена. В результате атаки погибли двое мужчин и женщина. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них — серьезные.
Нападение произошло в районе Фронхоф в центре города. Празднование было прервано, полиция попросила собравшихся покинуть район. Центр города оцепили. Полиция направила вертолет на поиски нападавшего.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов