В Германии задержали подростка в связи с атакой с ножом на прохожих

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Полиция задержала 15-летнего подростка в рамках расследования нападения на прохожих в немецком городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), сообщает The Guardian.

В ходе пресс-конференции полиции Дюссельдорфа сотрудники правоохранительных органов сообщили, что устанавливают связь молодого человека с атакой и мотивы преступника. В ведомстве не исключают терроризм как причину нападения злоумышленника.

Атаку на граждан полиция назвала «очень целенаправленной», по данным ведомства, преступник целился в шеи пострадавших.

Ранее неизвестный напал с ножом на людей во время празднования 650-летия Золингена. В результате атаки погибли двое мужчин и женщина. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них — серьезные.

Нападение произошло в районе Фронхоф в центре города. Празднование было прервано, полиция попросила собравшихся покинуть район. Центр города оцепили. Полиция направила вертолет на поиски нападавшего.