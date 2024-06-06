В Германии ужесточат правила миграции после нападений в Мангейме

По словам Шольца, МВД Германии работает над тем, чтобы «обеспечить депортацию преступников и опасных людей в Афганистан». Правительство страны также планирует ужесточить наказания за нападения на полицейских

Олаф Шольц (Фото: Sabina Crisan / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц в речи перед бундестагом заявил, что после нападения на полицейских и политиков необходимо ужесточить миграционные правила и высылать преступников, ищущих убежища, в Афганистан и Сирию, передает Süddeutsche Zeitung.

«Меня возмущает, когда кто-то, искавший защиты здесь, с нами, совершает самые тяжкие преступления. Таких преступников следует депортировать, даже если они родом из Сирии или Афганистана», — заявил он.

Ранее Германия не депортировала мигрантов в страны происхождения, если им там грозила опасность. В списке таких стран были в том числе вышеупомянутые государства. Однако Шольц заявил, что в таких случаях интересы безопасности Германии перевешивают интерес преступника в защите, поэтому МВД страны работает над тем, чтобы «обеспечить депортацию преступников и опасных людей в Афганистан». Переговоры с соседними с Афганистаном странами о практической реализации таких действий уже ведутся, заверил канцлер.

По его словам, правительство также ужесточит уголовное законодательство, чтобы люди, которые угрожают политикам или оскорбляют их, подвергались более суровому наказанию. Также Шольц заявил, что хочет ужесточить уголовное законодательство в случаях нападений на полицейских и службы экстренной помощи.

Накануне в Мангейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) мигрант напал с ножом на политика от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Злоумышленник задержан. Это уже второй случай атаки в городе — 31 мая уроженец Афганистана там же напал на участников митинга правых и охранявших его полицейских. В результате атаки шесть человек были ранены. Преступника застрелил офицер полиции. Полицейский, получивший тяжелое ножевое ранение при нападении, умер в больнице. Reuters пишет, что эти случаи вызвали опасения по поводу общественной безопасности в Германии.

При атаке пострадал в том числе председатель правления объединения Pax Europa, которое занимается агитацией против политического ислама (идеологии, предусматривающей преобразование государства и общества в соответствии с принципами ислама), Михаэль Штюрценбергер. Активист получил несколько серьезных ножевых ранений и остался жив. Bild писал, что он стал известен в Германии после того, как собрал десятки тысяч подписей под петицией против строительства мечети в Мюнхене.