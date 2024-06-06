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Политика ,  
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В Германии ужесточат правила миграции после нападений в Мангейме

Шольц заявил об ужесточении правил миграции после атаки в Мангейме
По словам Шольца, МВД Германии работает над тем, чтобы «обеспечить депортацию преступников и опасных людей в Афганистан». Правительство страны также планирует ужесточить наказания за нападения на полицейских
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sabina Crisan / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц в речи перед бундестагом заявил, что после нападения на полицейских и политиков необходимо ужесточить миграционные правила и высылать преступников, ищущих убежища, в Афганистан и Сирию, передает Süddeutsche Zeitung.

«Меня возмущает, когда кто-то, искавший защиты здесь, с нами, совершает самые тяжкие преступления. Таких преступников следует депортировать, даже если они родом из Сирии или Афганистана», — заявил он.

Ранее Германия не депортировала мигрантов в страны происхождения, если им там грозила опасность. В списке таких стран были в том числе вышеупомянутые государства. Однако Шольц заявил, что в таких случаях интересы безопасности Германии перевешивают интерес преступника в защите, поэтому МВД страны работает над тем, чтобы «обеспечить депортацию преступников и опасных людей в Афганистан». Переговоры с соседними с Афганистаном странами о практической реализации таких действий уже ведутся, заверил канцлер.

В Германии напали с ножом на политика от АдГ
Политика
Фото:Andreas Rentz / Getty Images

По его словам, правительство также ужесточит уголовное законодательство, чтобы люди, которые угрожают политикам или оскорбляют их, подвергались более суровому наказанию. Также Шольц заявил, что хочет ужесточить уголовное законодательство в случаях нападений на полицейских и службы экстренной помощи.

Накануне в Мангейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) мигрант напал с ножом на политика от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Злоумышленник задержан. Это уже второй случай атаки в городе — 31 мая уроженец Афганистана там же напал на участников митинга правых и охранявших его полицейских. В результате атаки шесть человек были ранены. Преступника застрелил офицер полиции. Полицейский, получивший тяжелое ножевое ранение при нападении, умер в больнице. Reuters пишет, что эти случаи вызвали опасения по поводу общественной безопасности в Германии.

В Германии умер полицейский, раненный ножом на митинге критиков ислама
Политика
Фото:Timm Reichert / Reuters

При атаке пострадал в том числе председатель правления объединения Pax Europa, которое занимается агитацией против политического ислама (идеологии, предусматривающей преобразование государства и общества в соответствии с принципами ислама), Михаэль Штюрценбергер. Активист получил несколько серьезных ножевых ранений и остался жив. Bild писал, что он стал известен в Германии после того, как собрал десятки тысяч подписей под петицией против строительства мечети в Мюнхене.

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Георгий Смирнов
Олаф Шольц нападение ужесточение миграция
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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