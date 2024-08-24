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ИГИЛ взяло ответственность за нападение на людей в Германии

Неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля в честь Дня города, погибли три человека. Террористы заявили о своей причастности, но прямых доказательств их связи нет
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за нападение на людей в немецком городе Золинген. Об этом пишут Reuters и Welt.

Группировка назвала нападение местью за мусульман в Палестине и других странах, но не назвала имя нападавшего.

Издания отмечают отсутствие каких-либо доказательств, что нападавший действительно имеет отношение к ИГИЛ, однако в немецкой прокуратуре ранее не исключали, что произошедшее могло быть терактом: «Пока нам не удалось определить мотив. Однако, исходя из общих обстоятельств, мы предполагаем, что нельзя исключать первоначальное подозрение в террористическом акте». Там также подчеркнули, что жертвы не были друг с другом связаны.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Нападение произошло поздно накануне вечером, 23 августа, во время празднования 650-летия города на площади Фронхоф, где в рамках фестиваля выступали музыканты. Погибли три человека — мужчины 67 и 56 лет и 56-летняя женщина. Восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии.

«Преступник должен быть быстро пойман и наказан по всей строгости закона», — написал канцлер Олаф Шольц в X.

Полиция задержала 15-летнего подростка. Как сообщалось, нападавший наносил целенаправленные удары в шеи погибших и пострадавших. Его имя не назвали.

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