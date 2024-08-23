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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о беспокойстве украинцев из-за атаки ВСУ на Курскую область

WP: мирные украинцы обеспокоены последствиями атаки ВСУ на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия операции ВСУ в Курской области беспокоят жителей Украины — они считают, что армия Украины отвлекается от защиты населенных пунктов. На фоне действий ВСУ российская армия успешно продвигается в Донбассе
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Мирные украинцы начинают беспокоиться о возможных последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, пишет The Washington Post (WP).

К примеру, по мнению 77-летней жительницы города Покровск Раисы Макаровой, украинские военные перестали защищать свою территорию. Она отметила, что силы «уходят куда-то еще». «Это очень обидно. Мы думали, что такое не дойдет до Покровска, что они будут защищать Покровск», — сказала Макарова.

Покровск (Красноармейск) расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка, рядом с ним располагаются Мирноград и Селидово, все три города контролируются ВСУ.

Как отмечает газета, поначалу реакция украинцев на вторжение ВСУ в Курскую область была радостной. Но неясность относительно последствий усилила беспокойство в обществе, поскольку российская армия продолжает наступать в Донбассе.

Одновременно с этим украинские власти не сообщают, как долго может длиться операция в Курской области или что конкретно они хотели бы получить взамен на вывод своих войск. Украинцы обеспокоены за жизни солдат на линии соприкосновения, поскольку они остались с меньшим количеством боеприпасов, поскольку основная их часть направилась в Курскую область. Опрошенные WP жители Киева задались вопросом, почему военнослужащих направили в Курскую область, а не на защиту населенных пунктов в Донбассе.

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Фото:Ukrainan Armed Forces / Reuters

Газета The Economist сообщила, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским формированиям не хватает людей и припасов. Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко заявляет, что украинские войска, которых российские в этом районе превосходят вчетверо по численности, не отдыхают. Один из бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с позывным «Дублин» считает, что проблемы украинских войск усугубляются «идиотскими» приказами.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Как сообщал врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа, украинские войска контролируют 28 населенных пунктов в регионе. По данным командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ задействовали для операции в Курской области 11 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин называл одной из целей операции ВСУ в Курской области, начавшейся 6 августа, остановку наступления России в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции в Донбассе не снизились, а напротив, увеличились в полтора раза. Минобороны России в последнее время отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в ДНР, включая Нью-Йорк (Новгородское) к югу от Торецка (Дзержинска) и Межевого к югу-востоку от Покровска.

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Украина ВСУ Курская область Покровск
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