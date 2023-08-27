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Румыния удвоит транзит украинского зерна

Премьер-министр Чолаку: Румыния удвоит транзит украинского зерна
Сюжет
Военная операция на Украине
В течение двух месяцев Румыния удвоит пропускную способность черноморского порта Констанца и судоходных путей на Дунае, чтобы помочь Украине с экспортом зерна, сообщил премьер Чолаку
Порт Констанца
Порт Констанца (Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press)

Румыния вдвое увеличит пропускную способность своего черноморского порта Констанца и судоходных путей на Дунае в течение двух месяцев, чтобы помочь Украине с экспортом зерна, заявил премьер-министр страны Марсель Чолаку в интервью Financial Times.

«В 2023 году Украина будет иметь около 40 млн т зерна на экспорт. Чтобы [облегчить] это, мы увеличили пропускную способность как в порту Констанца, так и на путях, ведущих к порту Констанца, чтобы это произошло. Мы мобилизовались настолько, насколько это было в наших силах», — сказал он.

По словам Чолаку, это позволит украинскому экспорту зерна увеличиться до 4 млн т в месяц. Также осуществляются инвестиции в Сулинский канал, добавил он, имея в виду главный глубоководный судоходный путь Румынии через дельту Дуная.

Чолаку предложил разрешить судам проходить транзитом ночью с октября и увеличить грузопоток до 14 судов в день.

Россия наносит удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам инфраструктуры с октября прошлого года. После второго взрыва на Крымском мосту и приостановки участия Москвы в зерновой сделке под них попадают также портовые города Одесса и Николаев.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил, что украинская сторона разместила рядом с зернохранилищами производства дронов и безэкипажных катеров, а также сформировала склады с вооружением.

Представители судоходной отрасли заявили FT, что план по увеличению транзита осуществим. Румыния также откроет больше автомобильных пунктов пересечения границы и улучшит свою железнодорожную инфраструктуру на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить передачу грузов, добавил Чолаку.

Премьер-министр также рассказал, что Румыния рассчитывает в ближайшие дни получить разрешение на обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 (их Киеву обещали поставить Дания, Нидерланды и Норвегия).

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В середине августа The Wall Street Journal писал об обсуждении альтернативных маршрутов вывоза украинского зерна, в частности о перевозках по Дунаю в румынские порты и экспорте 4 млн т зерна в месяц к октябрю. США изучают все потенциальные варианты, в том числе военные, для защиты судов, идущих в украинские порты на Дунае и из них, сообщил изданию американский чиновник.

Источники WSJ среди европейских чиновников рассказывали, что Евросоюз может помочь Украине вывозить в среднем 5–5,5 млн т зерна в месяц, если не возникнет проблем.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года по отдельности Россией и Украиной с Турцией и ООН. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта.

Сделка не раз продлевалась, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Российская сторона заявила, что вторая часть сделки не соблюдалась. Россия допускает возвращение к соглашениям при соблюдении ее требований. Среди них переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

После этого российское Минобороны предупредило, что будет считать потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые направляются в украинские порты.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Румыния зерно Украина Дунай судоходство
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