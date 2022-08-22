Власти ДНР сообщили о доставке 1 млн учебников из России

Школы ДНР получили около 1 млн учебников из России, сообщил председатель правительства частично признанной республики Виталий Хоценко, передает ТАСС.

«Всего до начала учебного года в виде гуманитарной помощи от России будет обеспечена доставка 2 млн 513 тыс. экземпляров учебников для школ нашей республики», — сказал он.

Хоценко объяснил, что школы занятых Россией территорий ДНР получают учебники от российского Минпросвещения, а учреждения «исторических территорий» — от регионов-кураторов.

Донецкая и Луганская народные республики появилась после государственного переворота на Украине, ее власти объявили о независимости в результате референдума. Киев не признал результаты голосования и назвал территорию Донецкой и Луганской области временно оккупированными территориями.

В феврале Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а позже начала военные действия на Украине. В конце июня Минпросвещения заявило, что вместе с «Единой Россией» займется подготовкой школ в Донбассе и на занятых российскими войсками территориях к 1 сентября. Глава ведомства отметил, что переход школ Донбасса на российские образовательные программы займет пять лет.

21 августа Хоценко заявил, что власти ДНР рассчитывают компенсировать нехватку учителей за счет привлечения педагогов-добровольцев из России.