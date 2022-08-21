ДНР компенсирует нехватку учителей добровольцами из России
Власти Донецкой народной республики рассчитывают компенсировать нехватку учителей за счет привлечения педагогов-добровольцев из России, сообщил ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
«На сегодня есть определенная проблема — проблема с преподавательским составом в школах. Но мы ее решаем и планируем решить за счет того, что много учителей-волонтеров из Российской Федерации, которые готовы приехать», — сказал он.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сегодня сообщил, что для общеобразовательных учреждений республики требуется более 3,3 млн учебников, свыше 200 тыс. в ДНР доставили 21 августа. Обеспечением ими занимается Минпросвещения России, а также регионы, которые взяли шефство на населенными пунктами ДНР, отметил Пушилин. Доставленные учебники получат школы Донецка, Мариуполя, Дебальцево, Волновахи и Амвросиевского района.
В конце июня Минпросвещения сообщало, что вместе с «Единой Россией» займется подготовкой школ в Донбассе и на занятых российскими войсками территориях к 1 сентября. Переход школ Донбасса на российские образовательные программы планируется завершить в пятилетний срок, уточнял глава ведомства Сергей Кравцов.
Он называл одной из важных задач перед началом учебного года в Донбассе подготовку новых преподавателей и повышение квалификации учителей. По словам министра, один из центров подготовки действует в Ростове, а другой — в Крыму.
В новому учебном году в ДНР будет работать 584 школы и 34 тыс. учителей, а число учеников составит более 160 тыс., указывали в Минпросвещения.
В июне «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве писал, что педагогов и методистов из некоторых российских регионов планируют отправить в командировки в Донбасс. Информацию изданию подтвердили в двух регионах, которые уже направили или готовятся отправить учителей в Донбасс. По данным газеты, педагогам предлагают двойной оклад на время командировки.
Минпросвещения в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию сообщило, что ведет «масштабную непрерывную работу» в ДНР и ЛНР, а также на иных территориях, где в этом есть «острая необходимость». Там добавили, что поставляют в Донбасс учебники, а также оказывают «помощь по широкому набору образовательных нужд».