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Верховный суд отказался рассматривать иск против трехдневного голосования

В иске шла речь о едином дне голосования в сентябре, который ЦИК растянула на три дня, использовав поправку о досрочном голосовании. Под действие закона о возможности многодневного голосования эти выборы не подпадают
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Коллективный иск, оспаривающий законность процедуры многодневного голосования, не принят к рассмотрению Верховным судом России.

«Верховный суд отказал в принятии иска от группы заявителей, в котором оспаривалась законность трехдневного срока голосования», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.

Иск был подан 25 августа. Как пояснила изданию Znak.com координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова, под ним подписались 100 зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты, выдвинутых в рамках проекта поддержки конкурентных выборов.

По ее словам, речь идет о сентябрьских выборах, которые ЦИК сделала трехдневными, опираясь на поправки в избирательное законодательство о возможности устанавливать порядок и сроки досрочного голосования.

Путин подписал закон о многодневном голосовании
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Владимир Путин

Авторы иска посчитали, что ЦИК не имела права вводить новые формы досрочного голосования — на дому и на придомовой территории. «Досрочное голосование не может проходить на придомовых территориях и вне помещений для голосования, как и не могут использоваться стационарные урны. Но именно так ЦИК предлагает голосовать 11 и 12 сентября 2020 года», — пояснила Анастасия Буракова.

Сентябрьские выборы не подпадают под действие закона, по которому голосование на выборах и референдумах может проходить «в течение нескольких дней подряд, но не более трех». Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 31 июля, и согласно ему формат многодневного голосования будет распространяться по решению соответствующего избиркома на выборы всех уровней.

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Памфилова объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Политика
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«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в документе.

О том, что голосование на региональных и местных выборах в сентябре 2020 года пройдет в течение трех дней, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 24 июля. «Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — 13 сентября. А вот в течение двух дней — 11 и 12 сентября — мы предлагаем провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Комиссия согласилась с этим предложением.

Кроме прямых выборов губернаторов в 18 регионах 11–13 сентября в России должны пройти выборы депутатов местных парламентов еще в 11 регионах, довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: выборы, Единый день голосования, Верховный суд
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