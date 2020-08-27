Верховный суд отказался рассматривать иск против трехдневного голосования

Авторы иска посчитали, что ЦИК не имела права вводить новые формы досрочного голосования — на дому и на придомовой территории. «Досрочное голосование не может проходить на придомовых территориях и вне помещений для голосования, как и не могут использоваться стационарные урны. Но именно так ЦИК предлагает голосовать 11 и 12 сентября 2020 года», — пояснила Анастасия Буракова.

Сентябрьские выборы не подпадают под действие закона, по которому голосование на выборах и референдумах может проходить «в течение нескольких дней подряд, но не более трех». Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 31 июля, и согласно ему формат многодневного голосования будет распространяться по решению соответствующего избиркома на выборы всех уровней.

«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в документе.

О том, что голосование на региональных и местных выборах в сентябре 2020 года пройдет в течение трех дней, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 24 июля. «Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — 13 сентября. А вот в течение двух дней — 11 и 12 сентября — мы предлагаем провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Комиссия согласилась с этим предложением.

Кроме прямых выборов губернаторов в 18 регионах 11–13 сентября в России должны пройти выборы депутатов местных парламентов еще в 11 регионах, довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.