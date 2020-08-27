ФСБ заявила о поимке украинского шпиона в ракетных войсках
В Барнауле арестовали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные украинской разведке. Об этом сообщила ФСБ, передает «РИА Новости».
«В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в сообщении ФСБ.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.