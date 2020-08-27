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ФСБ заявила о поимке украинского шпиона в ракетных войсках

ФСБ задержала в Барнауле военного из ракетных войск, передававшего секретную информацию украинской разведке. В отношении мужчины завели уголовное дело о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Барнауле арестовали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные украинской разведке. Об этом сообщила ФСБ, передает «РИА Новости».

«В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в сообщении ФСБ.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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В отношении мужчины заведено уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В конце июня сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова. По информации контрразведки, подполковник полиции «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству» одним из подразделений Службы безопасности Украины. В ФСБ считали, что Борзенков по заданию СБУ собирал и передавал ей сведения, представляющие собой гостайну. В отношении подполковника также завели уголовное дело по статье о госизмене.

По информации источника «Коммерсанта», подполковника могли подозревать в передаче СБУ сведений о перемещениях спецтехники, вооружений и военных через территории, на которых он служил. Особенно в Киеве якобы интересовались перемещениями зенитно-ракетного комплекса «Бук», находящегося на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

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14 июля Московский городской суд признал арест Борзенкова законным, сообщал ТАСС. Ему предъявили официальное обвинение в госизмене.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ФСБ, госизмена
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