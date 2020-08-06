Осужденного за госизмену ученого Лапыгина досрочно освободили из колонии
Владимира Лапыгина, экс-руководителя центра исследований аэрогазодинамики ФГУП «ЦНИИмаш», которое является головным институтом «Роскосмоса», досрочно освободили из колонии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСИН по Тверской области.
«Действительно, он освободился, при освобождении был в хорошем настроении, покинул пределы колонии», — говорится в сообщении.
Адвокат ученого Виталий Воронин сообщил ТАСС, что его подзащитный направляется домой в Москву, где в кругу семьи отметит 80-летний юбилей.
Лапыгин возглавлял центр исследований аэрогазодинамики ФГУП «ЦНИИмаш», которое является головным институтом «Роскосмоса», а также преподавал в МГТУ им. Баумана. Он был обвинен в государственной измене в июле 2015 года. По версии следствия, исследователь передавал секретную информацию за рубеж. Его дело проходило под грифом «секретно».