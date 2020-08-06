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Осужденного за госизмену ученого Лапыгина досрочно освободили из колонии

Лапыгина обвинили в госизмене летом 2015 года. По версии следствия, он передавал секретную информацию за рубеж, его дело проходило под грифом «секретно». В сентябре 2016-го суд приговорил 76-летнего ученого к семи годам колонии
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Владимира Лапыгина, экс-руководителя центра исследований аэрогазодинамики ФГУП «ЦНИИмаш», которое является головным институтом «Роскосмоса», досрочно освободили из колонии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСИН по Тверской области.

«Действительно, он освободился, при освобождении был в хорошем настроении, покинул пределы колонии», — говорится в сообщении.

Адвокат ученого Виталий Воронин сообщил ТАСС, что его подзащитный направляется домой в Москву, где в кругу семьи отметит 80-летний юбилей.

Суд досрочно освободил осужденного за госизмену ученого Лапыгина
Общество
Здание Московского районного суда Твери

Лапыгин возглавлял центр исследований аэрогазодинамики ФГУП «ЦНИИмаш», которое является головным институтом «Роскосмоса», а также преподавал в МГТУ им. Баумана. Он был обвинен в государственной измене в июле 2015 года. По версии следствия, исследователь передавал секретную информацию за рубеж. Его дело проходило под грифом «секретно».

Как рассказал ТАСС адвокат Владимир Калиниченко, Лапыгин был осужден за передачу документов Китаю за $90 тыс. Из материалов дела следует, что у ученого, который десять лет ездил в КНР с рабочими целями, сложились дружеские отношения с переводчиком, оказавшимся сотрудником разведки. По словам адвоката, именно разведчик попросил передать ему программу, которую сам Лапыгин секретной не считал. На момент передачи информация предназначалась для служебного пользования, но не являлась секретной, отметил адвокат.

Ученый ЦНИИМаша получил 7 лет колонии за государственную измену
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Виктор Кудрявцев (слева)

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В сентябре 2016 года суд приговорил 76-летнего Лапыгина за государственную измену по ст. 275 УК к семи годам колонии строгого режима. Вину Лапыгин не признал, однако на судебном заседании заявил о раскаянии в содеянном. В декабре 2016 года законность приговора подтвердил Верховный суд.

В мае 2017-го стало известно, что ученый отправил президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. В июне текущего года Московский районный суд Твери принял решение досрочно освободить Лапыгина из колонии.

Авторы: Михаил Юшков, Артем Афонский
Теги: ЦНИИмаш, досрочное освобождение, шпионаж
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Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
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