Осужденного за госизмену ученого Лапыгина досрочно освободили из колонии

Лапыгина обвинили в госизмене летом 2015 года. По версии следствия, он передавал секретную информацию за рубеж, его дело проходило под грифом «секретно». В сентябре 2016-го суд приговорил 76-летнего ученого к семи годам колонии

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Владимира Лапыгина, экс-руководителя центра исследований аэрогазодинамики ФГУП «ЦНИИмаш», которое является головным институтом «Роскосмоса», досрочно освободили из колонии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСИН по Тверской области.

«Действительно, он освободился, при освобождении был в хорошем настроении, покинул пределы колонии», — говорится в сообщении.

Адвокат ученого Виталий Воронин сообщил ТАСС, что его подзащитный направляется домой в Москву, где в кругу семьи отметит 80-летний юбилей.

Лапыгин возглавлял центр исследований аэрогазодинамики ФГУП «ЦНИИмаш», которое является головным институтом «Роскосмоса», а также преподавал в МГТУ им. Баумана. Он был обвинен в государственной измене в июле 2015 года. По версии следствия, исследователь передавал секретную информацию за рубеж. Его дело проходило под грифом «секретно».