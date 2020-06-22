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ФСБ заподозрила подполковника полиции в передаче гостайны СБУ

Возбуждено уголовное дело о госизмене. В областном управлении МВД заявили, что этот человек будет уволен «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»
Дмитрий Борзенков
Дмитрий Борзенков (Фото: ОМВД РФ по Золотухинскому району)

Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным контрразведки, подполковник полиции «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству» одним из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ). В ФСБ считают, что Борзенков по заданию СБУ собирал и передавал ей сведения, представляющие собой государственную тайну.

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В отношении подполковника возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Других подробностей там не сообщили.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Борзенков является временно исполняющим обязанности начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области. В УМВД по Курской области сообщили РБК, что назначили служебную проверку в отношении задержанного начальника ОМВД по Золотухинскому району. «По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности», — сообщили в управлении.

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Неделю назад стало известно о предъявлении обвинений в госизмене и шпионаже 78-летнему военному моряку в отставке и президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерию Митько. Его обвинили в связях с Китаем, куда он якобы вывез документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель. У Митько изъяли хранившиеся дома бумаги с научными трудами и накопленные $6 тыс. Суд избран ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину он полностью отрицает.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Екатерина Костина
Теги: ФСБ, госизмена
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