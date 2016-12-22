ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,36 66,14 EUR Нал. 79,38 77,30 USD Бирж. 67,47 +0,37 EUR Бирж. 78,81 +0,86 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6742,00 +54,50 IMOEX 2312,93 +1,45% RTSI 1084,13 +1,85% Brent 75,78 -0,41% DJIA 26053,00 +1,02% Nasdaq 8016,53 +0,89%
В МИДе назвали виновников «злоупотребления долларом» в мировых финансах
Лента новостей
В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях 21:57, Политика Reuters сообщил о решении саудовского короля по IPO Saudi Aramco 21:28, Бизнес Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС 21:20, Политика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 21:11, РБК и Сбербанк Меркель и Трамп призвали Россию не допустить эскалации ситуации в Идлибе 21:09, Политика В МИДе назвали виновников «злоупотребления долларом» в мировых финансах 21:03, Политика Юань падал десять недель подряд, а теперь пошел в рост: что случилось 21:03, Quote «Центробанк центробанков» пригрозил «идеальным штормом» в экономике 20:59, Экономика Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram 20:56, Общество Amnesty International призвала человечество к запрету боевых роботов 20:53, Общество Владельцам компаний-«стратегов» придется раскрывать иностранные паспорта 20:47, Экономика Опубликовано видео отдыха Путина в Туве 20:43, Общество В МГУ опровергли ограничение прав студентов из-за изменения устава 20:34, Общество Больше угля: как Путин предлагает увеличить экспорт российского сырья 20:33, Бизнес МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении 20:31, Политика В Минюсте объяснили отказ зарегистрировать партию «Россия будущего» 20:16, Политика В МИДе не исключили зеркального ответа на санкции США против физлиц 20:11, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 20:05, РБК и Microsoft Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины 19:48, Политика Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября 19:41, Политика В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву 19:34, Политика В Крыму произошел выброс неизвестного вещества 19:33, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 19:20, РБК и Сбербанк Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА 19:16, Политика «Миротворец» обвинил основателя Pink Floyd в антиукраинской пропаганде 19:14, Политика В МИД Украины заявили о сохранении соглашения об Азовском море с Россией 18:51, Политика Суд отклонил первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram 18:48, Общество В Волгоградской области завели дело за нападение на сотрудников колонии 18:40, Общество
В МИДе назвали виновников «злоупотребления долларом» в мировых финансах
Новые санкции США, 21:03
0
В МИДе назвали виновников «злоупотребления долларом» в мировых финансах
Сегодня невозможно прожить «без Америки в экономике», но «многие страны» понимают необходимость расширять перечень резервных валют и переходить на национальные валюты во взаимных расчетах, рассказал замглавы МИДа Рябков
Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков во время передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» спросили, как на России скажутся новые санкции со стороны США и какая реакция последует от российских властей.

Дипломат ответил, что Россия живет в условиях санкций «уже семь лет». «Мы сбились со счета. Мы внутри МИДа спорим, сколько было санкционных волн», — добавил он. Рябков после этого сказал, что Россия справится с новыми ограничениями. «Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. К этому готовится экономический блок, военный блок», — пояснил замминистра.

В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах»
Политика

После этого его спросили, можно ли в современном мире прожить «без Америки в экономике» и без доллара США. «К сожалению, пока нельзя. Америка действительно сверхдержава, и особенно в финансово-экономической сфере ее позиции таковы, что их игнорировать не получается, — ответил Рябков. — Я думаю, что это по большому счету недосмотр всего остального сообщества, что все страны вовремя не озаботились этим злоупотреблением долларом как ключевой резервной валютой, что все страны для себя не просчитали, что может произойти, если политические круги в Вашингтоне и монетарные власти США вдруг по каким-то причинам начнут злоупотреблять этим своим положением».

Дихотомия Трампа: что пишут западные СМИ о новых антироссийских санкциях
Политика

Но Россия и «многие страны» стали осознавать необходимость диверсификации набора резервных валют и расширения платежей в национальных валютах, сказал дипломат. «Надо переходить к схемам, где мы не будем зависеть от «проводок» через счета в американских банках», — подчеркнул Рябков. По его мнению, такой процесс уже идет. В качестве примера он привел объединения стран БРИКС, куда помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Страны Европы, продолжил Рябков, также испытывают на себе «прессинг от США», и «определенный политический дискомфорт прорывает наружу».

В завершении он подтвердил, что Россия «не оставит без ответа» новые санкции США.

С 27 августа вступили в силу новые ограничения со стороны США, принятые в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Вашингтон и Лондон считают Москву причастной к произошедшему и настаивают, что против Скрипалей было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России или СССР. Российские власти это отрицают и настаивают на совместном расследовании.

Новые санкции введены в рамках закона о контроле за химическим и биологическим оружием, который наделяет власти США правом прекратить поставки вооружения и предоставление госкредитов, запретить экспорт чувствительных для нацбезопасности США товаров и импорт в США любых товаров, кроме продуктов питания, запретить перелеты государственному перевозчику (в случае с Россией — «Аэрофлоту»). Но эти ограничения вводятся не сразу. На первом этапе действует запрет на поставки продукции двойного назначения. Если Москва спустя 90 дней не предоставит гарантий не применять химоружие, Вашингтон может ввести другие предусмотренные законом ограничения.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Сергей Рябков , Санкции , расчет в нацвалютах
Главное
Владельцам компаний-«стратегов» придется раскрывать иностранные паспорта Экономика
Материалы по теме
В МИДе не исключили зеркального ответа на санкции США против физлиц Политика
В посольстве назвали новые ограничения США «санкционной лихорадкой» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter