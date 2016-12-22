В МИДе назвали виновников «злоупотребления долларом» в мировых финансах

Сегодня невозможно прожить «без Америки в экономике», но «многие страны» понимают необходимость расширять перечень резервных валют и переходить на национальные валюты во взаимных расчетах, рассказал замглавы МИДа Рябков

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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков во время передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» спросили, как на России скажутся новые санкции со стороны США и какая реакция последует от российских властей.

Дипломат ответил, что Россия живет в условиях санкций «уже семь лет». «Мы сбились со счета. Мы внутри МИДа спорим, сколько было санкционных волн», — добавил он. Рябков после этого сказал, что Россия справится с новыми ограничениями. «Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. К этому готовится экономический блок, военный блок», — пояснил замминистра.

После этого его спросили, можно ли в современном мире прожить «без Америки в экономике» и без доллара США. «К сожалению, пока нельзя. Америка действительно сверхдержава, и особенно в финансово-экономической сфере ее позиции таковы, что их игнорировать не получается, — ответил Рябков. — Я думаю, что это по большому счету недосмотр всего остального сообщества, что все страны вовремя не озаботились этим злоупотреблением долларом как ключевой резервной валютой, что все страны для себя не просчитали, что может произойти, если политические круги в Вашингтоне и монетарные власти США вдруг по каким-то причинам начнут злоупотреблять этим своим положением».

Но Россия и «многие страны» стали осознавать необходимость диверсификации набора резервных валют и расширения платежей в национальных валютах, сказал дипломат. «Надо переходить к схемам, где мы не будем зависеть от «проводок» через счета в американских банках», — подчеркнул Рябков. По его мнению, такой процесс уже идет. В качестве примера он привел объединения стран БРИКС, куда помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Страны Европы, продолжил Рябков, также испытывают на себе «прессинг от США», и «определенный политический дискомфорт прорывает наружу».

В завершении он подтвердил, что Россия «не оставит без ответа» новые санкции США.

С 27 августа вступили в силу новые ограничения со стороны США, принятые в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Вашингтон и Лондон считают Москву причастной к произошедшему и настаивают, что против Скрипалей было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России или СССР. Российские власти это отрицают и настаивают на совместном расследовании.

Новые санкции введены в рамках закона о контроле за химическим и биологическим оружием, который наделяет власти США правом прекратить поставки вооружения и предоставление госкредитов, запретить экспорт чувствительных для нацбезопасности США товаров и импорт в США любых товаров, кроме продуктов питания, запретить перелеты государственному перевозчику (в случае с Россией — «Аэрофлоту»). Но эти ограничения вводятся не сразу. На первом этапе действует запрет на поставки продукции двойного назначения. Если Москва спустя 90 дней не предоставит гарантий не применять химоружие, Вашингтон может ввести другие предусмотренные законом ограничения.