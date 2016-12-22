ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,94 67,15 EUR Нал. 79,77 77,87 USD Бирж. 68,03 +0,75 EUR Бирж. 78,90 +1,05 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6355,00 -115,90 IMOEX 2297,06 +0,23% RTSI 1065,34 -0,63% Brent 74,33 +2,47% DJIA 25736,86 -0,33% Nasdaq 7891,06 +0,41%
В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах»
Лента новостей
Четыре командира талибов приедут на мирные переговоры в Москве 22 авг, 23:49, Общество В Чехии признали оккупацией ввод войск стран Варшавского договора 22 авг, 23:25, Политика «Бычий» цикл на рынке США установил рекорд продолжительности 22 авг, 23:11, Финансы Австрия заявила о неизменности политики после визита Путина на свадьбу 22 авг, 22:52, Политика Фонд «короля облигаций» потерял 40% активов за полгода 22 авг, 22:51, Бизнес В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах» 22 авг, 22:22, Политика В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана 22 авг, 22:18, Общество «Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке 22 авг, 22:10, Бизнес Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» 22 авг, 21:47, Технологии и медиа Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин 22 авг, 21:43, Бизнес Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира 22 авг, 21:22, Бизнес Мужчина погиб после удара молнии на Эльбрусе 22 авг, 21:20, Общество «Гамбург» отклонил предложение «Зенита» о трансфере олимпийского чемпиона 22 авг, 21:08, Спорт Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве 22 авг, 21:06, Политика Климкин заявил о «состоянии войны» между Россией и Украиной 22 авг, 20:57, Политика СМИ рассказали о плане переложить затраты по «закону Яровой» на Google 22 авг, 20:54, Технологии и медиа Минэкономразвития утвердило правила контрольных закупок 22 авг, 20:54, Экономика Минфин рассказал о схеме передачи капитала оборонному банку 22 авг, 20:43, Финансы ВМС Великобритании рассказали о российском фрегате в Ла-Манше 22 авг, 20:38, Политика НПФ санируемого «ФК Открытие» объявил об избавлении от плохих активов 22 авг, 20:29, Финансы В Великобритании загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод 22 авг, 20:26, Общество Путин пригласил президента Финляндии на прогулку на своей яхте 22 авг, 20:25, Политика В НАТО ответили на опасения Путина по поводу продвижения альянса в Европе 22 авг, 19:58, Политика Власти запретили машинам на бензине и дизеле въезд в центр Лондона 22 авг, 19:55, Общество Forbes назвал имя актера с самыми большими доходами 22 авг, 19:51, Общество В субботу закроют пять станций Солнцевской линии московского метро 22 авг, 19:42, Общество Путин назвал «не чужим человеком» супруга главы МИД Австрии 22 авг, 19:36, Политика В центре Киева заглох и задымился направлявшийся на репетицию парада танк 22 авг, 19:28, Общество
В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах»
Политика, 22 авг, 22:22
0
В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах»
Вашингтон и дальше продолжит вводить новые ограничения, заявил заместитель главы МИД России. По словам Сергея Рябкова, Россия не может повлиять на то, будут ли вводиться новые санкции впоследствии
Сергей Рябков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

США, по мнению заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова, продолжат вводить санкции против российских компаний и должностных лиц вне зависимости от действий России. В связи с этим заставить Москву изменить свой политический курс эти ограничения не могут, сообщил чиновник «РИА Новости».

Такую точку зрения, по его словам, российская делегация планирует донести до Вашингтона на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Мы принципиально не обсуждаем критерии отмены американских санкций», — заявил также Рябков. По его словам, это «идеологизированная и пропитанная антироссийским подходом конструкция». «Санкционные меры вводились и будут дальше вводиться США независимо ни от чего, независимо от каких бы то ни было наших действий. Это уже понятно», — считает Рябков. «Тем более что 56 санкционных раундов мы прошли», — заметил он. ​

Позиция Москвы, по мнению замглавы МИДа, несмотря на это, продолжает укрепляться. «Цели американской санкционной политики нам понятны, и они не заставят нас изменить наш курс», — заключил он.

Накануне, 21 августа, Минфин США внес в санкционные списки шесть российских судов и две дальневосточные морские компании, которые, по мнению Вашингтона, нарушили санкции Совбеза ООН против КНДР. Кроме того, ограничения были введены против словацкой компании Lacno и петербургской Vela Marine: в ведомстве заявили, что эти компании помогали «Дайвтехносервису» обойти санкции. Против самого «Дайвтехносервиса» санкции были введены в июне. Компания поставляла подводные и дайвинговые системы для российских правительственных учреждений, включая ФСБ.

22 августа ожидается введение новых ограничений против России в связи с «делом Скрипаля». Вашингтон считает, что вина Москвы в отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ доказана. Новые санкции коснутся поставки электроники и нефтегазового оборудования российским госпредприятиям.

Авторы: Евгения Маляренко, Павел Казарновский.
Теги: США Россия , Санкции , МИД
Главное
«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке Бизнес
Материалы по теме
Путин прокомментировал новые санкции США Политика
Санкции, Трамп и ЦБ: что привело к обвалу рубля Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter