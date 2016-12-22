В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах»

Вашингтон и дальше продолжит вводить новые ограничения, заявил заместитель главы МИД России. По словам Сергея Рябкова, Россия не может повлиять на то, будут ли вводиться новые санкции впоследствии

Сергей Рябков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

США, по мнению заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова, продолжат вводить санкции против российских компаний и должностных лиц вне зависимости от действий России. В связи с этим заставить Москву изменить свой политический курс эти ограничения не могут, сообщил чиновник «РИА Новости».

Такую точку зрения, по его словам, российская делегация планирует донести до Вашингтона на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Мы принципиально не обсуждаем критерии отмены американских санкций», — заявил также Рябков. По его словам, это «идеологизированная и пропитанная антироссийским подходом конструкция». «Санкционные меры вводились и будут дальше вводиться США независимо ни от чего, независимо от каких бы то ни было наших действий. Это уже понятно», — считает Рябков. «Тем более что 56 санкционных раундов мы прошли», — заметил он. ​

Позиция Москвы, по мнению замглавы МИДа, несмотря на это, продолжает укрепляться. «Цели американской санкционной политики нам понятны, и они не заставят нас изменить наш курс», — заключил он.

Накануне, 21 августа, Минфин США внес в санкционные списки шесть российских судов и две дальневосточные морские компании, которые, по мнению Вашингтона, нарушили санкции Совбеза ООН против КНДР. Кроме того, ограничения были введены против словацкой компании Lacno и петербургской Vela Marine: в ведомстве заявили, что эти компании помогали «Дайвтехносервису» обойти санкции. Против самого «Дайвтехносервиса» санкции были введены в июне. Компания поставляла подводные и дайвинговые системы для российских правительственных учреждений, включая ФСБ.

22 августа ожидается введение новых ограничений против России в связи с «делом Скрипаля». Вашингтон считает, что вина Москвы в отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ доказана. Новые санкции коснутся поставки электроники и нефтегазового оборудования российским госпредприятиям.