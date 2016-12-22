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Дихотомия Трампа: что пишут западные СМИ о новых антироссийских санкциях
Политика, 13:51
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Дихотомия Трампа: что пишут западные СМИ о новых антироссийских санкциях
Рубль, а вслед за ним и акции нескольких российских компаний упали на фоне новостей о введении новых санкций США в отношении России. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК
Фото: Carl Recine / Reuters

Bloomberg, США

«Рубль обвалился до минимума с ноября 2016 года на фоне новостей о введении санкций США в отношении России из-за применения ею нервно-паралитического вещества в Великобритании. Таким образом, продолжилось падение, начавшееся в среду, после того как российское СМИ опубликовало полный текст законопроекта Вашингтона, который настаивает на «сокрушительных санкциях» за вмешательство России в американские выборы.

<...>

Пока конгрессмены не вернутся с летних каникул в сентябре, никаких действий по законопроекту приниматься не будет, поэтому паника на рынках может сохраняться до конца месяца. Но, учитывая, что президент Дональд Трамп призывает к установлению более тесных связей с Россией, а Минфин США в начале этого года предостерегал от введения санкций на рынке суверенных долгов, есть сомнения, что законопроект в конечном итоге будет принят.

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<...>

Инвесторы усвоили урок и теперь воспринимают санкции США всерьез, после того как в апреле были введены ограничения в отношении целого ряда миллиардеров и их активов, что привело к обвалу рынков».

The Wall Street Journal, США

«В марте Россия применила в Великобритании отравляющее вещество нервно-паралитического действия, пытаясь ликвидировать бывшего двойного агента. Из-за этой атаки бывший шпион и его дочь заболели, погибла мать троих детей, а Солсбери живет в страхе. После этого нападения Британия, США и другие союзники выдворили со своей территории российских шпионов, а в среду администрация Трампа объявила о новых карательных мерах. Уже пора бы.

<...>

Атака в Солсбери изменила отношение британского общества и премьер-министра Терезы Мэй к России. А несоблюдение Кремлем норм и правил, существующих в разведке (нельзя убивать агентов после обмена), и его пренебрежительное отношение к цивилизованным странам требует американского вмешательства. После саммита в Хельсинки, где президент Трамп был очень любезен с Владимиром Путиным, новые санкции также станут полезным сигналом, показывающим Москве, что за безрассудное поведение придется платить».

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The New York Times, США

«И снова новый виток санкций показывает, что в то время, как администрация Трампа выбрала один политический курс в отношении России, Трамп выбрал свой собственный», — говорит Майкл Макфол, бывший посол США в России.

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Эта самая дихотомия стала очевидна после сделанного в среду, 8 августа, объявления о санкциях. Тогда чиновники в администрации Трампа заявили, что решение о введении санкций — юридическая процедура, не вызвавшая хоть сколько-нибудь значительных внутренних дебатов. По словам представителей администрации, в процесс был вовлечен Совет национальной безопасности, но главными в принятии решения стали Госдеп и госсекретарь Майк Помпео. Никаких официальных заявлений из Белого дома не поступало».

The Guardian, Великобритания

«Новые санкции — последний пример в череде других, свидетельствующий о том, что политика администрации Трампа в отношении России жестче, чем персональное отношение президента, четко проиллюстрированное на июльском саммите в Хельсинки, где Трамп, по всей видимости, поверил российскому лидеру на слово по поводу вмешательства России в американские выборы, а не разведке США».

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Санкции , США Россия , Дональд Трамп , Владимир Путин , Сергей Скрипаль , Рубль
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