 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские войска взяли Урожайное в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Урожайное — небольшое село на Времевском выступе между Запорожской областью и ДНР. Украинские войска оставили крупный укрепрайон с развитой сетью укрытий
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Войска группировки «Восток» заняли село Урожайное в ДНР, сообщило Минобороны. Проводятся зачистка и разминирование населенного пункта.

Вчера председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что над селом был поднят российский флаг. Рогов несколько недель назад сообщал о закреплении российских войск в южной и центральной части Урожайного.

Урожайное — небольшое село, находящееся на так называемом времевском выступе на стыке Запорожской области и ДНР. Этот выступ расположен на возвышенности, о боях в его районе Минобороны сообщает с 2022 года.

В силовых структурах ДНР рассказывали, что ВСУ отошли с ключевых позиций в селе. Брошенными оказались и самые крупные укрепрайоны, отличавшиеся разветвленной сетью окопов, подземными ходами и «лисьими норами».

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Теги
Минобороны ДНР
Материалы по теме
Лукашенко заявил о необходимости «быстрее договариваться» по Украине
Политика
Путин сменил военного прокурора Объединенной группировки войск
Политика
Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Дрон второй раз за день атаковал поселок Белая Березка в Брянской области Политика, 14:14
Politico узнала о разочаровании Зеленского встречей с Байденом в США Политика, 14:05
Фотограф рассказал о первых минутах после покушения на Трампа Политика, 14:01
В Кремле заявили, что Путин не планирует звонить Трампу после покушения Политика, 13:56
С базы отдыха у хутора Дюрсо эвакуировали 220 человек из-за пожара Общество, 13:52
Суперкомпьютер снизил шансы Испании на победу в финале Евро Спорт, 13:49
Российские войска взяли Урожайное в ДНР Политика, 13:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль связал покушение на Трампа с политической атмосферой в США Политика, 13:39
В районе Абрау-Дюрсо произошел крупный лесной пожар Общество, 13:33
Президент Узбекистана осудил покушение на Трампа Политика, 13:21
Собака погналась за участницами забега на 800 м на чемпионате России Спорт, 12:55
Депутат Рады заявила, что Сырский не верит в победу Украины Политика, 12:48
Покушение на Дональда Трампа. Фотографии Политика, 12:35 
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 12:29