Урожайное — небольшое село на Времевском выступе между Запорожской областью и ДНР. Украинские войска оставили крупный укрепрайон с развитой сетью укрытий

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Войска группировки «Восток» заняли село Урожайное в ДНР, сообщило Минобороны. Проводятся зачистка и разминирование населенного пункта.

Вчера председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что над селом был поднят российский флаг. Рогов несколько недель назад сообщал о закреплении российских войск в южной и центральной части Урожайного.

Урожайное — небольшое село, находящееся на так называемом времевском выступе на стыке Запорожской области и ДНР. Этот выступ расположен на возвышенности, о боях в его районе Минобороны сообщает с 2022 года.

В силовых структурах ДНР рассказывали, что ВСУ отошли с ключевых позиций в селе. Брошенными оказались и самые крупные укрепрайоны, отличавшиеся разветвленной сетью окопов, подземными ходами и «лисьими норами».