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Политика ,  
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Türkiye узнала о плане первой с 2011 года встречи Эрдогана и Асада

Türkiye: планируется первая встреча Эрдогана и Асада с начала войны в Сирии
Два лидера до войны в Сирии дружили, но в 2011 году Турция поддержала оппонентов Асада. Встреча может пройти в августе на границе двух стран
Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Ассад в 2009 году
Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Ассад в 2009 году (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут в августе провести встречу на границе двух стран — первую с начала войны в Сирии в 2011 году, в которой Анкара не поддержала сирийского лидера, сообщает газета Türkiye со ссылкой на источники.

О том, что первая за эти годы встреча двух глав государств намечена на август, ранее сообщала газета Daily Sabah. По ее данным, переговоры планировались в Москве, при посредничестве президента Владимира Путина. Но МИД Турции опроверг эту информацию.

Türkiye пишет, что встреча Эрдогана и Асада состоится не позднее августа. Параллельно может пройти встреча Эрдогана и Путина, заявили собеседники газеты. Путин и Асад встретились в Москве 25 июля.

За последний месяц три встречи провели представители спецслужб Сирии и Турции, предполагается, что они касались переговоров двух лидеров. Кроме того, по данным турецкого издания, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посещал Анкару, он тоже обсуждал с турецкими коллегами встречу Асада и Эрдогана.

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Отношения между Турцией и Сирии испортились с началом войны в последней, поскольку в Анкаре стали критиковать Дамаск за жесткое подавление выступлений оппозиции и поддержали некоторые антиправительственные отряды. В 2012 страны разорвали дипломатические отношения.

Между государствами имели место боестолкновения: например, в 2020-м Турция открыто атаковала военные цели на территории Сирии в качестве ответа на воздушный удар по отрядам оппозиции в республике, во время которого погибли турецкие военные. Кроме того, Анкара проводила военные операции в Сирии против курдов, которых относит к террористам.

Этим летом активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Асад в середине июля заявил, что Сирия «положительно относится к любой инициативе по улучшению отношений», что он сам открыт для встречи с Эрдоганом, но это зависит от «содержания» встречи — будет ли обсуждаться вопрос присутствия турецких войск на территории Сирии и поддержки Анкарой «террористов».

«Нет причин, по которым этого не могло бы произойти», — говорил Эрдоган относительно восстановления отношений с соседней страной.

Al Jazeera отмечает, что с приходом Эрдогана к власти (он стал премьером в начале 2000-х) отношения Турции и Сирии после десятилетий вражды процветали, между лидерами завязалась дружба: например, Эрдоган принимал Асада на семейном отдыхе. Но из-за войны отношения двух стран были разорваны.

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Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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