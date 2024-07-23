МИД Турции опроверг сообщения о встрече Эрдогана и Асада в Москве

Информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве, не соответствует действительности, сообщает ANKA со ссылкой на высокопоставленного представителя турецкого МИДа.

«Новость о том, что наш президент проведет встречу с президентом Сирии Асадом в Москве, не отражает истины», — сказал собеседник агентства.

Ранее Daily Sabah со ссылкой на источник сообщила, что Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве в августе. По словам собеседника газеты, в качестве посредника выступит президент России Владимир Путин. На встречу может быть приглашен премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, а Иран, скорее всего, не пригласят, добавил он.

Турция и Сирия разорвали дипломатические отношения в 2012 году. Летом 2024 года и Асад, и Эрдоган заявляли о готовности нормализовать отношения между странами.