Как Камала Харрис за 32 часа обеспечила себе выдвижение в президенты

Камале Харрис удалось обеспечить себе выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии США менее чем за полтора дня. С чего она начнет президентскую кампанию и как на ее кандидатуру отреагировали республиканцы — в статье РБК

Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Как Харрис обошла конкурентов

Для выдвижения в президенты от Демократической партии нынешнему вице-президенту США Камале Харрис необходимо было заручиться поддержкой большинства из 3949 делегатов, которые примут участие в партийном съезде в Чикаго 19–22 августа. По данным Associated Press на 15:00 23 июля, ее кандидатуру поддержали почти 2,7 тыс. делегатов, чего более чем достаточно для номинации.

Харрис также заручилась поддержкой демократов Капитолия. С середины дня 21 июля, когда Джо Байден объявил, что выходит из гонки, вице-президент обзванивала ключевых конгрессменов и партийных функционеров. Как утверждает The Wall Street Journal, к вечеру 21 июля Харрис провела в общей сложности десять часов на телефоне и поговорила со 100 респондентами.

Важным достижением Харрис стала поддержка одного из лидеров партии, бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В своем первом заявлении по случаю снятия Байдена с выборов конгрессвумен из Калифорнии не упомянула вице-президента, из чего американские журналисты и наблюдатели сделали вывод, что она может делать ставку на другого претендента. Однако уже на следующий день Пелоси поддержала Харрис, похвалив ее за мужество и приверженность долгу. «В практическом смысле не сомневайтесь: Камала Харрис как женщина в политике обладает блестящей проницательностью, и я абсолютно уверена, что она приведет нас к победе в ноябре», — говорится в заявлении Пелоси. Вместе с ее поддержкой Харрис получила голоса около 300 делегатов от Калифорнии.

Politico отмечает, что именно это стало заключительным этапом транзита демократической номинации от Байдена к Харрис, причем процесс занял всего 32 часа. «Сегодня вечером я горжусь тем, что заручилась широкой поддержкой, необходимой, чтобы стать кандидатом от нашей партии, и, как дочь Калифорнии, я горжусь тем, что делегация моего родного штата помогла мне выбиться в лидеры. Я с нетерпением жду возможности в ближайшее время официально принять свое выдвижение в президенты», — написала Харрис в своем аккаунте в X.

Помимо Харрис возможными претендентами на выдвижение в качестве кандидата от демократов считались губернаторы Гэвин Ньюсом, Гретхен Уитмер, Джошуа Шапиро и Джей Роберт Прицкер, сенатор Марк Келли и многие другие. Фигурировало и имя Мишель Обамы, хотя бывшая первая леди не раз говорила, что не пойдет в политику. 44-й президент США Барак Обама до сих пор не высказался в поддержку Камалы Харрис или любого другого потенциального претендента.

Вице-президенту США также удалось заручиться значительной финансовой поддержкой: по данным The Hill, с полудня воскресенья по вечер понедельника Харрис собрала $100 млн, поступивших от 1,1 млн частных доноров (62% из них сделали пожертвования впервые). Ей отошли и $96 млн, собранные предвыборным штабом Байдена — Харрис. Штаб подал документы о смене названия на «Харрис в президенты», и лишь за сутки 58 тыс. человек записались волонтерами этой кампании.

С чего Харрис начнет свою кампанию

Вечером 22 июля Харрис впервые выступила перед сотрудниками теперь уже своего предвыборного штаба. «Я знаю, что это были американские горки, и мы испытываем множество смешанных эмоций по этому поводу, — сказала она. — Я люблю Джо Байдена, я знаю, что все мы любим Джо Байдена, у нас есть для этого много чертовски хороших причин. Я верю, что именно эта команда приведет нас к победе в ноябре». Байден, который находится на карантине в своем доме в Делавэре в связи с заболеванием коронавирусом, подключился к встрече по телефону.

23 июля Харрис проведет свой первый предвыборный митинг; он пройдет в Висконсине — одном из ключевых колеблющихся штатов, от итогов голосования в котором будут зависеть ее шансы занять Белый дом.

Официально Демократическая партия должна выдвинуть своего кандидата в президенты на съезде в конце августа. Однако Национальный комитет партии решил провести «виртуальную перекличку» партийных делегатов за две недели до съезда, в начале августа, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение своего кандидата в бюллетени в Огайо. Согласно текущему законодательству штата, они истекают 7 августа. Недавно губернатор Огайо подписал закон, продливший сроки до начала сентября, но документ вступит в силу лишь 1 сентября, поэтому демократы при помощи досрочного голосования рассчитывают избежать возможных юридических проблем.

Регламент выдвижения кандидатов в президенты такой же, как и на очной конвенции. Каждый из претендентов должен подать письменную заявку с подписями по меньшей мере 300 делегатов (не более чем 50 из них могут быть из одного штата). Кандидаты также должны продемонстрировать, что они подходят для работы на посту президента и являются опытными членами Демократической партии. Сроки онлайн-голосования будут оглашены 24 июля.

Голосование станет для Харрис простой формальностью, учитывая, что она уже заручилась необходимым числом голосов. Однако к съезду в Чикаго ей надо принять крайне важное решение, которое также может оказать значительное влияние на ее шансы стать президентом, — выбрать себе кандидата в вице-президенты. В американских СМИ называют следующих претендентов (многие из них еще в воскресенье считались конкурентами Харрис в борьбе за номинирование от демократов):

губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро;

губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом;

губернатор Северной Каролины Рой Купер;

губернатор Мичигана Гретхен Уитмер;

сенатор от Аризоны Марк Келли;

губернатор Кентукки Энди Бешир;

губернатор Иллинойса и наследник гостиничной сети Hyatt Джей Роберт Прицкер;

министр транспорта Пит Буттиджич;

губернатор Мэриленда Уэс Мур;

губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Politico полагает, что Камала Харрис может выбрать своего «второго номера» к середине следующей недели.

Как на выдвижение Харрис отреагировали республиканцы

21 июля Дональд Трамп зло пошутил в своем аккаунте в Truth Social, что Демократической партии следовало бы выплатить республиканцам компенсацию за время и деньги, потраченные на борьбу с «мошенником Джо Байденом», который снялся с выборов. Однако такое развитие событий не стало для его предвыборного штаба неожиданностью: там быстро поняли, что дебаты 27 июня фактически запустили с нуля президентскую кампанию, и начали заново готовиться к битве за Белый дом.

Уже в воскресенье республиканцы перенацелились с Байдена на Харрис. Спустя всего час после заявления Байдена о выходе из гонки поддерживающий Трампа суперкомитет по политической активности MAGA Inc. выпустил первый рекламный ролик с критикой вице-президента. В этом видео заявления Харрис о том, что Байден в хорошей форме и полон энергии, иллюстрируются кадрами, на которых тот спотыкается или выглядит растерянным. Закадровый голос обвиняет вице-президента в сокрытии данных о реальном состоянии Байдена, а также в миграционном кризисе на южной границе, скачке инфляции и «смерти американской мечты». В MAGA Inc. сообщили, что будут выделять $5 млн еженедельно на трансляцию этого ролика по телевидению в трех колеблющихся штатах — Пенсильвании, Джорджии и Аризоне.

Старший советник предвыборного штаба Трампа Крис Лачивита и руководитель штаба Сьюзи Уайлс также заявили, что Харрис «будет еще хуже для народа нашей страны, чем Джо Байден». С критикой на наиболее вероятного кандидата от демократов обрушился и «второй номер» Трампа, сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. «История запомнит Джо Байдена не просто как лодыря, каковым он и является, но и как одного из худших президентов в истории Соединенных Штатов Америки, — заявил Вэнс на своем первом сольном предвыборном митинге. — Но, друзья мои, Камала Харрис в миллион раз хуже, и все это знают. Она подписалась под каждым провалом Джо Байдена и лгала о его когнитивных способностях осуществлять обязанности президента».

Состояние здоровья Байдена — одна из постоянных мишеней для республиканцев. В правых СМИ и соцсетях множатся спекуляции и конспирологические теории, что с президентом все неладно или что он на грани жизни и смерти. Слухи подогревает тот факт, что вот уже пять дней Байден не появлялся на публике, а о снятии своей кандидатуры с выборов сообщил в письменном заявлении, а не в видеообращении к нации.

Член палаты представителей республиканка Лорен Боберт потребовала от Байдена представить доказательства, что он жив, к 17:00 22 июля. «Ему нужно предстать перед камерой и обсудить, осознает ли он, что снялся с выборов. Прятаться совершенно неприемлемо», — написала она в соцсети X. Телеканал Fox News направил в офис вице-президента США несколько запросов о состоянии здоровья президента и его способности руководить страной, но не получил никакого ответа.

Между тем, как ожидается, Байден вернется в Белый дом уже после полудня 23 июля. Тогда же в Вашингтон прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который рассчитывает лично поблагодарить американского лидера за оказанную им поддержку в войне с ХАМАС. Нетаньяху также встретится с Харрис и выступит перед конгрессом США.