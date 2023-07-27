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FT сообщила о потере Украиной пятой части снаряжения НАТО

FT: Украина при контрнаступлении потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за потерь в технике ВСУ решили сменить тактику и теперь сосредоточились на артобстреле российских позиций вместо попыток прорваться через минные поля. Россия называет действия Украины безуспешными, а потери — «громадными»
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Украинские военные в ходе контрнаступления, которое идет с начала лета, потеряли почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для наступательных операций, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

В связи с этим ВСУ решили сменить тактику, что, по словам военачальников, позволяет с трудом, но добиться «ощутимых результатов за более приемлемую цену».

Вместо того чтобы продолжать пробиваться через российские минные поля и пытаться прорвать линии обороны российских войск с помощью бронетехники НАТО, украинские силы сосредоточились на артиллерийском обстреле российских позиций, пишет FT.

Новая тактика вызывает вопросы в западных странах, в том числе о том, насколько Украине хватит запасов артиллерийских снарядов, которые подходят к концу. Однако в краткосрочной перспективе, сообщает газета, она позволила Киеву сократить потери западных танков и боевых машин пехоты по сравнению с первыми двумя неделями контрнаступления.

Минобороны России с начала июня отчитывается об отражении атак ВСУ на разных направлениях. По данным российской стороны, «ни на одном из участков противник успеха не имел». 23 июля президент Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины «провалилось». По его мнению, украинской стороне «не помогают ни колоссальные ресурсы, <...> ни поставки западного оружия». Потери Украины Путин называл «громадными»: по его утверждению, это более 26 тыс. человек. Такие же данные в начале июля приводило российское Минобороны. Москва также заявляет о тысячах единиц уничтоженной бронетехники, которую использовала Украина.

Власти Украины, говоря о контрнаступлении, признают, что оно отстает от графика из-за ситуации с боеприпасами и артиллерией, а также российских минных полей, но, по словам министра обороны Алексея Резникова, наступательные действия идут по плану.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контрнаступление ВСУ НАТО военное снаряжение
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