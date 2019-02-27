Борцы с киберпреступностью получили 36 лет на двоих

Вынесен приговор по делу о госизмене в ФСБ

Бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов получили крупные сроки по делу о государственной измене. Суд признал их виновными в раскрытии оперативных сведений спецслужбам США

Руслан Стоянов и Сергей Михайлов (слева) (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Московский окружной военный суд признал виновными в государственной измене и приговорил Сергея Михайлова, в прошлом начальника отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, и Руслана Стоянова, ранее руководителя отдела в «Лаборатории Касперского», а прежде оперативника управления специальных технических мероприятий ГУВД по Москве, к 22 и 14 годам заключения в колонии строгого режима соответственно. Михайлов также оштрафован на 400 тыс. руб., Стоянов — на 150 тыс. Штраф будет зачислен на счет ФСБ.

Михайлов лишен звания полковника запаса и ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (с мечами) и медали того же ордена II степени, Стоянов лишен звания майора милиции. Такое решение приняла тройка судей во главе с Владимиром Мауриным.​

Процесс по делу Михайлова и Стоянова, которые вину не признали, шел в закрытом режиме, их уголовное дело засекречено. Судья 26 февраля огласил вводную и резолютивную части приговора. Публично правоохранительные органы и защитники обвиняемых не раскрывали и не комментировали фабулу дела.

Речь в деле идет о раскрытии Федеральному бюро расследований США способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, писал ранее «Коммерсантъ». По данным издания, Михайлов, его подчиненные и Стоянов получили за эту информацию $10 млн.

Защита Стоянова сообщила о намерении обжаловать приговор.

Двое других обвиняемых частично признали вину

Об арестах в Центре информационной безопасности ФСБ стало известно в январе 2017 года, хотя прошли они двумя месяцами ранее. Тогда сообщалось о «получении сотрудником ЦИБа денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности». Михайлов, по сведениям источников РБК, был задержан во время коллегии ФСБ.

Стоянов через несколько месяцев после ареста передал через адвокатов открытое письмо, где рассказал об опасностях вербовки властями кибермошенников. «Суть сделки: государство получает доступ к технологиям и информации киберворов в обмен на разрешение безнаказанно воровать за рубежом», — пояснил глава отдела расследований компьютерных инцидентов в «Лаборатории Касперского», который до 2006 года служил в органах внутренних дел.

Всего в деле было четверо обвиняемых. Кроме Михайлова и Стоянова это предприниматель Георгий Фомченков, а также старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрий Докучаев. Последний был известен как хакер под никнеймом Forb: в этом качестве он дал интервью «Ведомостям» в 2004 году. Также Докучаев был редактором рубрики «Взлом» в журнале «Хакер». Работать на ФСБ Докучаев стал под угрозой уголовного преследования, рассказывали собеседники РБК.

Докучаев и Фомченков частично признали вину. Они согласились, что передавали сведения зарубежным спецслужбам, однако утверждали, что не осознавали криминального характера происходящего, рассказывали источники РБК. По мнению обвиняемых, их действия были направлены на борьбу с киберпреступностью во всем мире. Дело Докучаева и Фомченкова, которое было выделено в отдельное производство, пока не дошло до суда.

Продали оперативные сведения за $10 млн

В обвинительном заключении по делу Михайлова и Стоянова утверждается, что в 2011 году Михайлов передал ФБР информацию об оперативно-разыскной деятельности по делу Павла Врублевского, писал в октябре 2018 года «Коммерсантъ»​.

Согласно версии гособвинения, полковник записал сведения, составляющие гостайну, на два диска и через Докучаева передал их Стоянову и Фомченкову, которые вывезли носители за границу. Стоянов на ​международной конференции по кибербезопасности в Нью-Денвере (Канада) передал диск Кимберли Зенц, сотруднице американской компании I-Defence. Фомченков доставил другой диск в США. За эти данные им обещали $10 млн, но, сколько они получили в итоге, неизвестно — денег у них не нашли, писал «Коммерсантъ».

Бывший старший аналитик по киберугрозам I-Defence Зенц дала письменные показания по этому делу. Она передала их через Александра Гусака, адвоката одного из обвиняемых; российские правоохранительные органы с ней не связывались, рассказывала Зенц РБК. По ее словам, она не предлагала денег обвиняемым, а также никогда не работала на зарубежные спецслужбы.

Врублевский по ходатайству ФСБ был арестован в 2011 году, в 2013 году его дело дошло до суда. Предпринимателя обвинили в организации DDoS-атаки‎ на платежную систему Assist, которая была конкурентом его Chronopay, из-за чего в течение нескольких дней невозможно было оплатить электронные билеты на сайте основного клиента системы — «Аэрофлота». Врублевский называл причиной своего преследования «оговор со стороны Сергея Михайлова», с которым у него был «личностный конфликт», однако впоследствии изменил свою позицию. Михайлов и Докучаев принимали участие в оперативной работе по делу, Михайлов также выступал в суде по делу Врублевского в качестве свидетеля, где подтвердил, что знаком с предпринимателем с 2007 года. Врублевский интересовал спецслужбы, поскольку «мог сплотить вокруг себя хакеров», пояснял полковник. Техническую экспертизу по делу проводила «Лаборатория Касперского».

В итоге Врублевский получил два с половиной года колонии, а после условно-досрочного освобождения заявил «Коммерсанту», что еще в 2010 году уведомлял власти о подозрениях «по отношению к данной группе лиц в противоправной деятельности, которая могла быть квалифици​​рована как измена родине».​

В ЦИБе назначен новый начальник

В середине 2017 года сменился глава ЦИБа: возглавлявший его с 2009 года Андрей Герасимов ушел на пенсию, его преемником стал Сергей Скороходов. ​Фактически вопрос с отставкой Герасимова был решен за несколько месяцев до его увольнения. Все это время он находился в отпуске, утверждали собеседники РБК.

На ходе дела Михайлова и Стоянова также могло сказаться то, что у ЦИБа была конкурирующая структура в составе ФСБ, рассказывали источники РБК, — Центр защиты информации и специальной связи. Функционал этих подразделений во многом совпадает, пояснили собеседники РБК.