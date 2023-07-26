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Дело о госизмене главы Group-IB ,  
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Защита основателя Group-IB обжалует вынесенный ему 14-летний приговор

Защита осужденного на 14 лет колонии Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о госизмене
Сюжет
Дело о госизмене главы Group-IB
Илья Сачков
Илья Сачков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сторона защиты основателя компании в сфере кибербезопасности Group-IB (российский бизнес сменил название на F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова, приговоренного к 14 годам тюрьмы по делу о госизмене, обжалует решение Мосгорсуда. Об этом говорится в сообщении компании.

F.A.C.C.T. сообщила, что адвокаты намерены обратиться к президенту Владимиру Путину. Компания отметила, что материалы дела Сачкова с момента задержания осенью 2021 года остаются засекреченными и до сих пор не известно, в чем конкретно его обвиняли.

Адвокат Сергей Афанасьев сказал ТАСС, что мать Сачкова просит Мосгорсуд разрешить ей посетить сына в СИЗО «Лефортово». «Следователь на стадии расследования не давал такого разрешения, мотивируя тем, что дело секретное», — сказал защитник.

Сачков будет отбывать наказание в колонии строгого режима, ему также назначили штраф в размере 500 тыс. руб.

Источники РБК связывали арест Сачкова с делом о госизмене от 2016 года, по которому экс-глава компании проходил свидетелем. Тогда были арестованы руководитель Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

По словам других собеседников, дело могло быть связано с вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за их расшифровку. Bloomberg писал, что дело могли возбудить из-за передачи США сведений о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в выборы в 2016 году. В Group-IB эту версию назвали домыслом; Россия отвергает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

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Сачков не признал вину. Основатель Group-IB говорил, что он «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».

Теги
Илья Сачков Group IB госизмена приговор Мосгорсуд
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