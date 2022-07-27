В Швеции предложили ввести налог для укрепления обороны

Глава Минобороны королевства считает, что «в эти неспокойные времена» нужно увеличить расходы на оборону страны. Как именно будет работать новый налог, он не уточнил. В оппозиции эту идею раскритиковали

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Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист предложил ввести налог для наиболее состоятельных граждан для финансирования укрепления обороны, передает Aftonbladet.

«Мы допускаем некую форму налога на непредвиденные расходы», — пояснил он. Как именно можно разработать такой налог и его параметры, министр не уточнил, но отметил, что «в эти неспокойные времена» на расширение обороноспособности страны необходимо направить «многие-многие миллиарды».

«Я думаю, что у наиболее обеспеченных есть возможность внести больший вклад», — считает Хультквист.

Идею министра раскритиковала представитель крупнейшей оппозиционной партии «Умеренные» Элизабет Свантессон, назвав граждан Швеции «одними из самых облагаемых налогом людей в мире». «Меня беспокоит, что государство не может финансировать самые важные задачи без дальнейшего повышения налогов», — сказала она.

Aftonbladet отмечает, что в основном власти Швеции выступают за то, чтобы выделить на укрепление обороны сумму, эквивалентную 2% ВВП, но расходятся во мнении, когда это может произойти. По мнению оппозиции — «Умеренных», Христианско-демократической партии, «Шведских демократов» и «Либералов», этого получится достичь к 2025 году, а правительства — к 2028-му. Предполагается, что объем оборонного бюджета к этому времени достигнет 143 млрд шведских крон ($13,8 млрд).

В сентябре 2019 года Минфин Швеции предложил ввести налог для банков, чтобы увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания Россией военного присутствия в Балтийском море. В министерстве выразили уверенность, что в 2022 году за этот счет удастся пополнить казну государства на 5 млрд крон ($508 млн).

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В январе текущего года Хультквист заявил, что политика России несет угрозу системе безопасности Европы, а ее требование не принимать Украину в НАТО ставит под сомнение право других стран на самоопределение. На фоне российской военной операции на Украине Швеция и Финляндия решили присоединиться к Североатлантическому альянсу. В середине мая они подали заявки, а в конце июня получили официальное приглашение. Теперь их вступление в ряды НАТО должны одобрить парламенты всех 30 стран альянса. Турция допускает, что может заморозить этот процесс.