Швеция решила обложить банки новым налогом из-за военной угрозы от России

Шведские власти хотят ввести новый налог для банков, который позволит пополнить казну средствами для обороны страны. Такие действия объясняются наращиванием военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg

Магдалена Андерссон (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Правительство Швеции намерено ввести новый налог для банков, что позволит увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания Россией военного присутствия в Балтийском море и осложнения отношений между Стокгольмом и Москвой. Об этом сообщает Bloomberg.

О планах ввести новый налог заявила министр финансов Магдалена Андерссон. По ее словам, введение этого налога позволит к 2022 году пополнить казну государства на 5 млрд крон ($508 млн). Более подробную информацию об этом нововведении она обещала предоставить позднее.

«Банки могут облагаться налогом намного больше, чем сегодня. Они (банки) создают определенные риски для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад», — заявила Андерссон.

Она объяснила свою позицию тем, что во время финансовых кризисов банкам может понадобиться помощь со стороны государства, поэтому уже сейчас для них есть смысл платить больше налогов. Банки, по утверждению министра, платя больше налогов, смогут обезопасить себя от возможных кризисных явлений, в случае образования которых правительство обязуется помогать кредитным организациям.