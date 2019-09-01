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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Швеция решила обложить банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведские власти хотят ввести новый налог для банков, который позволит пополнить казну средствами для обороны страны. Такие действия объясняются наращиванием военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg
Магдалена Андерссон (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Правительство Швеции намерено ввести новый налог для банков, что позволит увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания Россией военного присутствия в Балтийском море и осложнения отношений между Стокгольмом и Москвой. Об этом сообщает Bloomberg.

О планах ввести новый налог заявила министр финансов Магдалена Андерссон. По ее словам, введение этого налога позволит к 2022 году пополнить казну государства на 5 млрд крон ($508 млн). Более подробную информацию об этом нововведении она обещала предоставить позднее.

«Банки могут облагаться налогом намного больше, чем сегодня. Они (банки) создают определенные риски для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад», — заявила Андерссон.

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Она объяснила свою позицию тем, что во время финансовых кризисов банкам может понадобиться помощь со стороны государства, поэтому уже сейчас для них есть смысл платить больше налогов. Банки, по утверждению министра, платя больше налогов, смогут обезопасить себя от возможных кризисных явлений, в случае образования которых правительство обязуется помогать кредитным организациям.

Вместе с тем она напомнила, что в последние годы банки начали получать куда большую прибыль из-за выгодных налоговых условий, которые для них предоставило государство.

Ассоциация шведских банкиров раскритиковала план правительства, заявив, что банки уже и так платят высокие налоги, а государство и без дополнительных сборов способно справиться с финансовыми кризисами. В целом, как отметили в ассоциации, банки менее прибыльны, чем торгующиеся на бирже шведские компании.

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Глава ассоциации Ханс Линдберг, комментируя инициативу правительства, заявил, что введение нового налога негативно отразится на рынке труда. По его утверждению, руководство страны выбрало «неудачные сроки» для введения нового налога, так как это может привести к еще большему замедлению экономики.

Как отмечает агентство, заявление о введении нового налога прозвучало, после того как шведское правительство анонсировало повышение расходов на оборону до 1,5% ВВП к 2025 году с нынешнего 1%.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Швеция, Налог, банки
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